I blush invernali più trendy per un aspetto luminoso: scopri le novità del 2023!

Durante i mesi invernali, la scelta del blush giusto risulta fondamentale per mantenere un aspetto sano e luminoso. Mentre la stagione calda è spesso associata a colori vivaci come il corallo e il fragola, l’inverno richiede toni più caldi e avvolgenti. Questo articolo esplora i colori e le formulazioni di blush più adatti per affrontare il freddo senza rinunciare a un tocco di colore.

Formulazioni adatte al freddo

Con l’arrivo dell’inverno, la pelle tende a seccarsi e a perdere luminosità.

Per questo motivo, è necessario optare per formulazioni idratanti che possano contrastare questi effetti. Secondo la makeup artist Nikki DeRoest, le formule liquide e cremose sono ideali in questa stagione, poiché contengono ingredienti nutrienti per la pelle.

Ingredienti chiave per la pelle

Ingredienti come l’allantoina sono noti per le loro proprietà antiossidanti e possono contribuire a mantenere la pelle sana. Questi prodotti non solo offrono un flush naturale, ma sono anche adatti per chi ha la pelle sensibile o soggetta a imperfezioni.

È importante notare che non bisogna escludere completamente i blush in polvere, poiché esistono opzioni formulate per idratare la pelle e garantire un colore vibrante.

Colori di tendenza per l’inverno

Quest’inverno, i toni caldi come il terracotta e i marroni morbidi stanno guadagnando popolarità. Queste sfumature creano un aspetto naturale e possono anche funzionare come un leggero bronzer, conferendo calore al viso. Brenda Orduno, esperta di trucco, sottolinea che questi colori sono perfetti per un look quotidiano e possono essere utilizzati per scolpire delicatamente il viso.

Contrasti audaci

Nonostante i colori neutri siano in voga, anche le tonalità più audaci come il plum e il berry possono trovare spazio nel make-up invernale. Questi colori intensi aggiungono profondità e possono essere sfumati per un risultato elegante e sofisticato. Secondo Orduno, un’applicazione sapiente di questi toni può dare ai pomelli un aspetto drammatico, perfetto per le occasioni speciali.

Praticità e protezione

Quando si parla di trucco invernale, non si può dimenticare l’importanza della protezione solare, soprattutto considerando che la neve può riflettere fino all’80% dei raggi UV.

Scegliere un blush leggero che offra una protezione SPF adeguata è fondamentale per preservare la salute della pelle. Alcuni prodotti sul mercato non solo forniscono colore, ma proteggono anche dai dannosi raggi solari.

Scelte multifunzionali

Optare per formule multifunzionali rappresenta un’ottima strategia per il trucco invernale. Questi prodotti si fondono facilmente con la pelle, offrendo un aspetto fresco e naturale. Un blush rosa caldo, ad esempio, può dare un tocco di colore senza sopraffare il resto del trucco, mantenendo il focus sugli occhi o sulle labbra. Questo equilibrio risulta essenziale per un look armonioso.