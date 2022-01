Sognava di diventare ballerina, ma è riuscita a realizzare molto di più. Con una lunghissima carriera di showgirl e presentatrice, ecco la storia di Heather Parisi, uno dei pilastri della televisione italiana.

Chi è Heather Parisi

Heather Elizabeth Parisi, nata a Los Angeles il 27 gennaio 1960, è una showgirl, ma anche cantante e ballerina statunitense.

Cresce nella città californiana con la madre Norman e il padre Frank, originario della provincia di Cosenza per il primo anno della sua vita, per rimanere poi sola con la madre. Dopo il divorzio dei genitori passeranno infatti 27 anni prima che riveda il padre, con cui riallaccia i rapporti solo una volta raggiunta la celebrità in Italia.

Alla sua famiglia si unisce poi Tiffany, sorella nata dal secondo compagno della madre, con cui passa la sua infanzia.

All’età di 13 anni Heather si trasferisce poi a San Francisco per studiare alla San Francisco Ballet e successivamente a New York per studiare all’American Ballet. Il suo impegno per la danza viene riconosciuto durante una vacanza in Italia quando conosce il coreografo Franco Miseria che la introduce a Pippo Baudo.

L’esordio e il successo in tv di Heather Parisi

Debutta in televisione nel 1979 quando appare per la prima volta nella trasmissione di Marco Zavattini “Apriti Sabato”. Il suo vero esordio viene riconosciuto però con la partecipazione a “Luna Park”, il programma varietà condotto da Pippo Baudo e Tina Turner che le conferisce una certa notorietà. Da questo momento inzia infatti ad apparire sulle riviste ed essere invitata come ospite di note trasmissioni televisive.

Raggiunge il successo nell’autunno dello stesso anno quando viene scelta per la prima edizione di “Fantastico”, il programma di Enzo Trapani condotto da Loretta Goggi e Beppe Grillo, come ballerina e cantante della sigla d’apertura. Il programma le permette di intraprendere un tour per l’Italia, ma soprattutto di partecipare ai più importanti progetti televisivi degli anni ’80.

Prende parte infatti ai varietà “Stasera niente di nuovo” e “Ti rockerò” di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, ma anche alla nuova edizione di “Fantastico”. Dopo il successo ottenuto con “Disco bambina”, la showgirl si fa ricordare dagli italiani anche per “Cicale” il quale si aggiudica il disco d’oro per le vendite. Nel corso del decennio viene scelta per l’interpretazione anche delle sigle “Ceralacca” e “Crilù” permettendole anche il debutto nel mondo del cinema con la pellicola “Grandi magazzini”.

Heather Parisi tra fama e vita privata

Dopo le indimenticabili edizioni di “Fantastico”, di cui particolarmente amata quella del 1987, inizia un percorso come conduttrice a fianco di Mike Bongiorno su Canale 5 consegnando i Telegatti durante la serata di gala. L’evento viene ricordato nella storia in quanto non era mai stato affidato un incarico così importante a qualcuno che non fosse parte di Fininvest. Parisi decide successivamente di firmare con Canale 5 ottenendo quindi la conduzione in prima serata di “Finalmente venerdì” seguito da “Un autunno tutto d’oro” a fianco di Gerry Scotti.

Con l’arrivo degli anni novanta affianca numerosi conduttori storici su Canale 5 per poi scegliere di tornare in Rai. Conduce in questi anni “Una sera al Luna Park” a fianco di Pippo Baudo, il quale in questi anni diventa anche padrino di battesimo di Rebecca Jewel, figlia nata dall’amore con l’imprenditore Giorgio Manenti. Negli anni a venire i ruoli in tv della showgirl diventano sempre meno portandola a dedicarsi a teatro e cinema. La nascita di Jacqueline Luna, nata dalla seconda relazione, non la allontana però dagli schermi.

Parisi dai primi anni 2000 viene infatti invitata spesso a programmi televisivi come “Domenica In”, “Verissimo”, “Grande Fratello” o “Le Iene”. In questi decenni più tranquilli lavorativamente mette al mondo i due gemelli Dylan Maria ed Elizabeth Jaden, che cresce ad Hong Kong con l’mprenditore Umberto Maria Anzolin.