HALO TRIBRID: il trattamento laser rivoluzionario per una pelle perfetta

Il HALO TRIBRID segna un'importante evoluzione nel trattamento laser per la pelle, unendo potenza e precisione in un'unica soluzione innovativa. Questo sistema all'avanguardia offre risultati superiori, migliorando visibilmente la texture e l'aspetto della pelle. Scopri come il HALO TRIBRID può trasformare il tuo approccio alla cura della pelle.

Negli ultimi anni, i trattamenti laser per la pelle hanno guadagnato popolarità grazie alla loro capacità di affrontare problemi come il tono irregolare, le linee sottili e i danni causati dal sole. Tra questi, il trattamento HALO ha riscosso un notevole successo, soprattutto quando abbinato al MOXI. Un nuovo dispositivo, chiamato HALO TRIBRID, promette di portare i risultati a un livello superiore.

Il dermatologo di Rochester, NY, Sherrif Ibrahim, ha collaborato con Sciton per lo sviluppo di questo dispositivo.

L’obiettivo era migliorare l’esperienza dei pazienti con il trattamento HALO. “Quando HALO è stato lanciato nel 2014, si è trattato del primo laser ibrido frazionato al mondo”, afferma il Dr. Ibrahim. “Ha combinato simultaneamente lunghezze d’onda ablative e non ablative, e abbiamo lavorato con gli ingegneri di Sciton per assicurarci che le due tecnologie agissero nello stesso punto della pelle.”

Un’evoluzione della tecnologia laser

, Sciton ha introdotto il MOXI, un trattamento più delicato per illuminare e levigare la pelle.

“Il MOXI si concentrava sugli strati più superficiali dell’epidermide e sulla parte superficiale del derma”, spiega il Dr. Ibrahim. “Tuttavia, HALO riusciva a colpire solo le zone più superficiali e quelle più profonde, trascurando la fascia intermedia, dove si manifestano frequentemente problemi di pigmentazione e texture.”

La combinazione di HALO e MOXI

La sinergia tra HALO e MOXI ha portato a risultati straordinari, tanto che molti pazienti hanno iniziato a richiedere trattamenti combinati.

“Abbiamo ottenuto risultati incredibili effettuando un trattamento HALO seguito da un MOXI nella stessa sessione”, racconta il Dr. Ibrahim. “Questa richiesta ha ispirato la progettazione del nuovo HALO TRIBRID.”

Il HALO TRIBRID: potenza e personalizzazione

Il HALO TRIBRID porta avanti questa innovazione, combinando tre lunghezze d’onda in un’unica seduta. “Non è più necessario sottoporsi a due trattamenti laser separati”, afferma il Dr. Ibrahim. “Il trattamento è quasi veloce come una sessione di MOXI, ma offre una potenza e una densità superiori, trattando simultaneamente tre strati della pelle.”

Una delle principali innovazioni del HALO TRIBRID è la sua capacità di erogare energia in modo preciso.

“Il computer calcola dove devono avvenire i diversi trattamenti, assicurandosi che il MOXI venga applicato nelle zone appropriate”, chiarisce il Dr. Ibrahim. “La cosa peggiore sarebbe trattare tre aree nello stesso punto, il che potrebbe causare un sovradosaggio.”

Un approccio personalizzato per tutti

Questa tecnologia consente un approccio altamente personalizzato. Che si desideri una leggera rinascita della pelle prima di un evento o un trattamento più profondo per linee sottili, cicatrici da acne o danni solari ostinati, il HALO TRIBRID può soddisfare ogni esigenza. “Puoi personalizzare tutte e tre le lunghezze d’onda fino a un’80% di copertura”, afferma il Dr. Ibrahim. “In un’unica seduta, ottieni risultati simili a quelli di un trattamento ablativo completo, ma senza un lungo periodo di recupero.”

In termini di tempo, il trattamento è sorprendentemente veloce. “Puoi trattare l’intero viso in circa nove minuti, il che è davvero rapido”, aggiunge il Dr. Ibrahim.

Adatto a tutti i tipi di pelle

Il HALO TRIBRID è versatile e può trattare praticamente ogni tipo di pelle, in qualsiasi momento dell’anno. “È adatto a chiunque”, afferma il Dr. Ibrahim. “La sua versatilità lo rende perfetto per ogni tipo di applicazione e per qualsiasi esigenza.”

In particolare, è efficace nel ripristinare la luminosità della pelle per coloro che hanno notato un cambiamento dopo una significativa perdita di peso o a causa dell’uso di GLP-1. “Restituisce sicuramente la lucentezza e la qualità che le persone possono perdere durante questi processi”, aggiunge. “Sono entusiasta di avere questo dispositivo nel mio studio; è davvero un punto di svolta.”

