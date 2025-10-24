Hailey Bieber svela i suoi segreti di bellezza: skincare e trattamenti preferiti

Hailey Bieber svela i segreti della sua bellezza e spiega perché ha scelto di evitare il Botox.

Recentemente, Hailey Bieber è stata ospite nel podcast In Your Dreams, condotto dal suo amico Owen Thiele. Durante l’intervista, ha condiviso dettagli sulla sua routine di bellezza e la sua filosofia riguardo ai trattamenti cosmetici. Tra le rivelazioni, spicca la decisione di non ricorrere al Botox fino al compimento dei 30 anni, un traguardo che raggiungerà a novembre.

La scelta di Hailey: niente Botox per ora

Durante la conversazione, Thiele ha invitato Bieber a essere sincera riguardo ai suoi trattamenti di bellezza.

La modella ha prontamente risposto: “Perché dovrei mentire?” e ha iniziato a elencare alcuni dei trattamenti che utilizza. Hailey ha chiarito che, sebbene non utilizzi il Botox sul viso, ha fatto uso di questo trattamento per alleviare il TMJ (disfunzione dell’articolazione temporomandibolare) nella sua mandibola.

Il valore della cura della pelle

“Sono molto attenta alla mia routine di bellezza e credo che sia fondamentale”, ha dichiarato Bieber. La sua dedizione alla cura della pelle è evidente, tanto da affermare: “Potrei essere ubriaca e vedere doppio, ma non salterei mai la pulizia del viso”.

Questo livello di impegno ha contribuito a mantenere la sua pelle in condizioni ottimali.

I trattamenti preferiti di Hailey

Oltre a mantenere una rigorosa routine di skincare, Hailey ha parlato di alcuni trattamenti che apprezza particolarmente. Tra questi, spicca il PRP (plasma ricco di piastrine) associato al microneedling, noto anche come vampire facial. Questo trattamento sfrutta il sangue prelevato dal paziente per migliorare la texture e il tono della pelle, stimolando la riparazione cellulare e aumentando la produzione di collagene.

In aggiunta, Bieber ha menzionato l’uso del PRF (fibrina ricca di piastrine), un trattamento simile che utilizza il sangue per creare una sostanza gelificata. “Ho usato il PRF per trattare le mie linee del sorriso e la zona sotto gli occhi”, ha spiegato, sottolineando l’importanza di utilizzare trattamenti che derivano dal proprio corpo.

Un approccio naturale alla bellezza

Bieber ha anche parlato di come la sua madre, che non utilizza Botox, sia un’ispirazione per lei.

“Mia madre ha una pelle incredibile e non fa nulla per migliorarla”, ha detto. Questo ha influenzato la sua decisione di non ricorrere a trattamenti invasivi in giovane età. Hailey ha affermato: “Quando raggiungerò i 30 anni, valuterò se voglio provare il Botox o meno”.

La bellezza e la sincerità

In un’epoca in cui le celebrità stanno diventando sempre più aperte riguardo ai loro interventi estetici, è rinfrescante ascoltare la voce di Hailey Bieber. La sua scelta di non utilizzare il Botox fino a una certa età, unita alla sua dedizione alla cura della pelle, rappresenta un esempio per molti. Hailey è determinata a rimanere autentica e a prendersi cura di sé in modo naturale, un messaggio positivo nel mondo della bellezza.