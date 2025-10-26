Hailey Bieber svela i segreti della sua routine di bellezza e i prodotti must-have per la pelle

Esplora la straordinaria routine di bellezza di Hailey Bieber e scopri i suoi segreti per una pelle impeccabile e radiosa.

Recentemente, Hailey Bieber è stata ospite nel podcast del suo amico Owen Thiele, intitolato In your dreams. Durante l’episodio, ha condiviso dettagli significativi sulla sua cura della pelle e sulla linea di prodotti Rhode. La conversazione ha sollevato curiosità tra i fan riguardo a un possibile nuovo prodotto in arrivo.

Quando Thiele le ha chiesto di parlare della sua routine di bellezza, Bieber ha risposto con franchezza: “Perché dovrei mentire?”.

Ha elencato vari trattamenti che utilizza, chiarendo però di non aver mai utilizzato il Botox, eccetto per il trattamento della TMJ nella zona della mascella.

La filosofia di bellezza di Hailey

Hailey ha affermato di essere molto attenta alla sua cura della pelle e di dedicarsi con costanza alla sua routine quotidiana. “Sono estremamente diligente. Anche se fossi in uno stato di ebbrezza tale da vedere doppio, laverei comunque il mio viso”, ha raccontato.

Questo impegno le ha consentito di mantenere un aspetto sano e luminoso, molto apprezzato.

Trattamenti preferiti

Nonostante la sua scelta di evitare il Botox, Hailey ha menzionato alcuni trattamenti di bellezza che adora e pratica regolarmente. Tra questi, il PRP con microneedling, un metodo che utilizza il plasma ricco di piastrine per migliorare la texture della pelle. Ha anche parlato di aver ricevuto iniezioni di PRF per ridurre le linee di sorriso e attenuare le borse sotto gli occhi.

“Preferisco trattamenti che provengono dal mio corpo”, ha dichiarato, evidenziando la sua inclinazione verso metodi rigenerativi e naturali. Inoltre, ha sperimentato alcuni trattamenti laser leggeri, ma ha precisato di non aver mai esagerato con le procedure estetiche.

La scelta del Botox e il confronto con la madre

Hailey ha rivelato di aver preso una decisione chiara riguardo all’uso del Botox: “Ho promesso a me stessa che non avrei fatto alcun trattamento di questo tipo fino ai miei 30 anni”.

Con il suo compleanno in avvicinamento a novembre, la modella afferma che valuterà la situazione quando arriverà a quella soglia. Ha sottolineato di essere influenzata dall’aspetto della madre, che non ha mai utilizzato il Botox e continua a sembrare fantastica.

Il futuro dei trattamenti di bellezza

La decisione di Hailey di non utilizzare il Botox fino a questo punto dimostra una certa consapevolezza riguardo ai trattamenti estetici e alle loro implicazioni. Mentre molte persone scelgono di ricorrere a procedure invasive per migliorare il proprio aspetto, Bieber sembra voler mantenere un approccio più naturale, concentrandosi su una routine di cura della pelle che rispecchia le sue esigenze.

Le rivelazioni di Hailey Bieber sul suo regime di bellezza offrono uno spaccato interessante su come le celebrità affrontano la questione della cura della pelle e dei trattamenti estetici. La sua dedizione e il suo approccio riflessivo possono ispirare a considerare alternative più naturali e a prestare maggiore attenzione alla propria routine quotidiana.