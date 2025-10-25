Hailey Bieber rivela i suoi trattamenti di bellezza preferiti e i segreti per una pelle perfetta

Hailey Bieber svela i suoi trattamenti di skincare preferiti e condivide la sua opinione sul botox. Scopri i segreti della sua routine di bellezza e come mantiene la pelle luminosa e sana.

Negli ultimi anni, diversi volti noti hanno iniziato a discutere apertamente delle proprie esperienze con i trattamenti estetici. In questo contesto, Hailey Bieber, famosa per la sua pelle dal glow inconfondibile, ha recentemente partecipato al podcast ‘In Your Dreams’, condotto dall’amico Owen Thiele, condividendo informazioni preziose riguardo alla sua routine di bellezza.

Durante l’intervista, Hailey ha risposto a domande sulla cura della pelle, rivelando di non aver mai fatto uso di botox per motivi cosmetici.

Ha spiegato: “Non ho mai fatto botox sul viso, a parte per la mia mascella a causa del bruxismo“. Questa scelta è frutto di una decisione personale; infatti, ha dichiarato di voler aspettare fino ai suoi trent’anni prima di considerare il botox.

I segreti della skincare di Hailey Bieber

La routine di Hailey si basa su un approccio naturale e attento. “Sono molto diligente con la mia pelle,” ha affermato, sottolineando l’importanza di una buona cura quotidiana.

Grazie a questo impegno, Hailey attribuisce la sua pelle impeccabile a una combinazione di trattamenti e prodotti che utilizza regolarmente.

Trattamenti preferiti: PRP e PRF

Tra i trattamenti che Hailey adora, c’è il PRP, ovvero il plasma ricco di piastrine. Questo metodo prevede il prelievo di sangue, che viene poi centrifugato per separarne le componenti. Il plasma ottenuto viene successivamente iniettato nel viso, contribuendo a rigenerare la pelle e migliorare l’elasticità.

Hailey ha dichiarato: “Amo fare il PRP insieme al microneedling, ne parlo spesso”.

Ma non finisce qui; Hailey si è recentemente appassionata anche al PRF, un trattamento simile al PRP, in cui il sangue viene trasformato in una consistenza gelificata prima di essere iniettato. Questa tecnica è impiegata per migliorare l’aspetto delle linee del sorriso e delle zone sotto gli occhi. “Ho trovato che questi trattamenti funzionano bene perché provengono dal mio stesso corpo,” ha spiegato.

Una scelta consapevole verso il botox

Nonostante l’abbondanza di opzioni disponibili, Hailey ha deciso di non ricorrere al botox, ispirata dal suo esempio materno. “Mia madre ha 57 anni e non ha mai fatto botox, eppure appare fantastica,” ha affermato. Questa influenza familiare ha contribuito alla sua decisione di adottare metodi meno invasivi e più naturali.

La star ha anche messo in evidenza la differenza tra i trattamenti che utilizza e il botox, affermando di preferire procedure che utilizzano materiale proveniente dal proprio corpo. “Mi fido di più di questi trattamenti rispetto a sostanze estranee,” ha detto, evidenziando la sua attenzione per la salute e il benessere della pelle.

La dedizione alla routine di bellezza

Hailey non si limita a trattamenti occasionali; la sua disciplina nella cura della pelle è rigorosa. Ha rivelato che, indipendentemente dalle circostanze, non salta mai la sua routine di pulizia. “Potrei essere in una situazione difficile, ma non passerò mai la notte con il trucco,” ha affermato con determinazione. Questa dedizione è una delle chiavi del suo successo nel mantenere una pelle luminosa e sana.

Hailey Bieber rappresenta un esempio di come la bellezza possa essere raggiunta attraverso scelte consapevoli e trattamenti che rispettano il corpo. Con la sua apertura e sincerità, invita i suoi fan a riflettere sui propri approcci alla bellezza, dimostrando che la vera essenza risiede nella cura personale e nell’autenticità.