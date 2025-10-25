Hailey Bieber e la sua scelta di evitare il Botox fino ai 30 anni

In un recente episodio del podcast “In Your Dreams” condotto da Owen Thiele, Hailey Bieber ha svelato dettagli affascinanti sulla sua routine di bellezza e i suoi pensieri riguardo ai trattamenti estetici. La modella e imprenditrice ha anche accennato a un nuovo prodotto della sua linea di skincare, Rhode, il che ha suscitato l’interesse dei fan.

Trattamenti di bellezza preferiti

Durante la conversazione, Bieber ha chiarito le sue scelte in materia di trattamenti cosmetici, affermando: “Non ho mai fatto uso di Botox sul viso, eccetto per la mia mascella a causa di problemi di TMJ“.

La giovane star ha espresso il suo intento di non ricorrere al Botox fino al compimento dei 30 anni, sottolineando: “Quando arriverò a quel punto, deciderò se ne ho bisogno”.

La scelta di trattamenti rigenerativi

Hailey ha rivelato di essere un’appassionata di trattamenti rigenerativi, come il PRP, conosciuto anche come “vampire facial”, che comporta l’uso del proprio sangue per migliorare la pelle. “Adoro il PRP con microneedling, è un trattamento che faccio un paio di volte l’anno”, ha dichiarato.

Inoltre, ha menzionato l’uso del PRF, un altro trattamento che utilizza il sangue, per riempire le linee del sorriso e la zona sotto gli occhi, affermando: “Preferisco fare cose che provengono dal mio corpo”.

Impegno nella skincare

La routine di bellezza di Hailey è estremamente meticolosa. “Sono davvero diligente con la mia skincare. Potrei essere in uno stato di euforia e non mi passerebbe mai per la testa di andare a letto senza aver lavato il viso”, ha confessato.

Questo impegno è alla base della sua pelle impeccabile, che è spesso oggetto di ammirazione. Hailey ha condiviso che anche sua madre ha scelto di non utilizzare Botox e che il suo aspetto giovanile la ispira.

La visione di un futuro empatico

Oltre a discutere di bellezza, Bieber ha anche parlato della sua vita come madre e del suo desiderio di crescere il figlio in un ambiente ricco di esperienze. “Voglio che cresca viaggiando e vivendo in diversi posti, proprio come ho fatto io da piccola”, ha affermato.

La star ha espresso il suo desiderio di una società più empatica, sottolineando l’importanza di affrontare le critiche sui social media con maggiore comprensione.

La nascita di Rhode

Hailey ha anche parlato della sua linea di skincare, Rhode, lanciata. “Ho sempre saputo che avrei voluto chiamarla Rhode, è il mio secondo nome e quello di mia madre, un nome di famiglia che porto con orgoglio”, ha spiegato. La sua azienda è cresciuta rapidamente, passando da un modello esclusivamente online a una partnership con Sephora, un traguardo che ha descritto come un sogno che si avvera.

In conclusione, Hailey Bieber rimane ferma nelle sue convinzioni riguardo ai trattamenti estetici, con un focus sulla naturalità e la sicurezza. La sua dedizione alla skincare e il suo approccio riflessivo al Botox offrono un nuovo punto di vista in un’industria spesso dominata da scelte impulsive e pressioni estetiche.