Gwyneth Paltrow ha lanciato una linea di cosmetici low cost. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, di cosa si tratta.

Gwyneth Paltrow lancia una linea di cosmetici low cost

Lo scorso 22 ottobre, l’attrice e imprenditrice statunitense Gwyneth Paltrow ha lanciato una nuova linea di cosmetici chiamati Good Clean Goop. Questi prodotti sono caratterizzati dal fatto che, oltre a essere realizzati con forme clean e atossiche, sono low cost e quindi accessibili. L’attrice Premio Oscar come migliore attrice per il film “Shakespeare in Love“, recentemente ha dichiarato che desiderava realizzare dei prodotti che fossero accessibili anche al grande pubblico. Al magazine Bustle, la Paltrow ha rivelato che l’idea di creare una linea low cost era in cantiere già da diversi anni ma che, per colpa della pandemia, ha subito diverse battute d’arresto. Finalmente però, il momento tanto atteso da Gwyneth è arrivato. I cosmetici di questa linea non superano i 40 dollari e si tratta di una scelta di marketing vincente da parte di Gwyneth Paltrow, in un periodo dove la parola risparmio è all’ordine del giorno ma, nonostante ciò, le persone non vogliono rinunciare, giustamente, a prendersi cura del proprio corpo. L’idea quindi di creare una linea valida ma a prezzo ridotto è sicuramente un’idea vincente. Ma si sa, Gwyneth Paltrow è dotata di un infallibile fiuto per gli affari perciò questa linea rappresenta una sorpresa fino a un certo punto. La nuova linea di cosmetici low cost firmata Gwyneth Paltrow propone cosmetici per la cura della pelle, dei capelli e del corpo a un prezzo che va dai 20 ai 40 dollari. Come detto in precedenza si tratta di prodotti clean e atossici, formulati con principi attivi vegetali e ingredienti di derivazione alimentare ricchi di nutrienti. La nuova linea è composta da 11 prodotti di alta qualità. Cosa aspettate a provarli?

I migliori cosmetici low cost da acquistare subito

Oltre ai nuovi prodotti appena lanciati dall’attrice Gwyneth Paltrow, sul mercato esistono anche altri cosmetici validi e a basso costo. Vediamone alcuni insieme:

Antos – Crema Corpo Rassodante: si tratta di una crema corpo rassodante e nutriente, perfetta per chi ha la pelle secca. La crema contiene olio di germe di grano, olio di avocado ed estratti di echinacea, mela ed equiseto. La potete trovare su Amazon al costo di 16,89 euro.

si tratta di una crema corpo rassodante e nutriente, perfetta per chi ha la pelle secca. La crema contiene olio di germe di grano, olio di avocado ed estratti di echinacea, mela ed equiseto. La potete trovare su Amazon al costo di L’Oreal Paris Crema Viso Giorno Age Perfect Golden Age: crema anti-età quindi per pelli mature, fortifica, ravviva e previene il rilassamento della pelle del viso. La pelle appare subito idratata, la formula, inoltre, è arricchita da Pro-Calcium, per dare tono e intensità alla pelle. La potete trovare su Amazon al costo di 9,97 euro.

crema anti-età quindi per pelli mature, fortifica, ravviva e previene il rilassamento della pelle del viso. La pelle appare subito idratata, la formula, inoltre, è arricchita da Pro-Calcium, per dare tono e intensità alla pelle. La potete trovare su Amazon al costo di The Inkey List – Detergente Viso : si tratta di un detergente viso per pori e brufoli all’acido salicidico, aiuta a controllare il sebo, a ridurre i punti neri e le imperfezioni. Potete trovarlo da Sephora al prezzo di 13,90 euro .

: si tratta di un detergente viso per pori e brufoli all’acido salicidico, aiuta a controllare il sebo, a ridurre i punti neri e le imperfezioni. Potete trovarlo da Sephora al prezzo di . Lavera Basis Sensitiv Crema: crema all’Aloe vera e all’olio di mandorle, perfetta per tutti i tipi di pelle. La potete trovare su Amazon al costo di 8,86 euro.

