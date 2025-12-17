Gwyneth Paltrow e Timothée Chalamet brillano nel film Marty Supreme

Il film Marty Supreme sta attirando l’attenzione di molti, grazie alla sua attesissima uscita prevista per il giorno di Natale. Protagonista della pellicola è Timothée Chalamet, che interpreta il campione di ping-pong Marty Reisman, mentre Gwyneth Paltrow torna sul grande schermo nel ruolo della sua amata, segnando così il suo ritorno dopo anni di assenza dal cinema.

Recentemente, i protagonisti hanno partecipato alla premiere di New York, dove Paltrow ha catturato l’attenzione con un abito di velluto nero e un trucco impeccabile, evidenziato da labbra rosse perfette, realizzate dalla truccatrice Samantha Lau.

La sua presenza è stata arricchita dalla compagnia dei figli, Apple e Moses, che l’hanno accompagnata sul red carpet.

Il look di Gwyneth Paltrow

Il look di Gwyneth è stato curato dal celebre parrucchiere Owen Gould, noto per il suo lavoro con varie celebrità. Gould ha utilizzato la linea di prodotti per capelli NULASTIN, in particolare il Vibrant Scalp Shampoo e il Conditioner, per preparare i capelli dell’attrice. Ha spiegato: “È fondamentale utilizzare prodotti che non solo proteggano, ma anche idratino i capelli, specialmente quando si tratta di capelli trattati e naturalmente ricci come quelli di Gwyneth”.

Preparazione e stile

Per raggiungere un look elegante e senza sforzo, Gould ha optato per una treccia morbida, progettata per mettere in risalto il dettaglio trasparente sul retro dell’abito di Paltrow. “Con il NuProtect Leave-In Primer, siamo riusciti a ottenere una brillantezza straordinaria e una lisciatura perfetta per il suo stile”, ha aggiunto il parrucchiere, sottolineando come questo approccio fosse un piacevole cambiamento rispetto alla consueta acconciatura sciolta che l’attrice indossa di solito.

Retroscena sul film e scene intime

La premiere ha anche dato spunto a discussioni divertenti riguardanti le scene intime tra Gwyneth e Timothée. La Paltrow ha rivelato di aver avvisato il figlio Moses riguardo a queste scene, per evitare imbarazzi durante la visione del film. “Gli ho detto che ci sarebbero state delle scene di sesso, ma lui ha comunque coperto gli occhi durante quei momenti”, ha raccontato divertita l’attrice in un’intervista.

Un ritorno sul grande schermo

Gwyneth ha anche condiviso un aneddoto sul suo passato, ricordando come avesse avvisato il nonno prima della premiere di Shakespeare in Love nel 1998 riguardo a una scena simile, ricevendo una risposta spiritosa: “Ho già visto delle uova al tegamino”. Questa volta, però, il film sembra aver colpito anche il giovane Moses, che ha apprezzato la pellicola nonostante le scene audaci.

Inoltre, Paltrow ha commentato come le scene intime siano state gestite senza l’ausilio di un coordinatore di intimità, affermando che un simile approccio l’avrebbe fatta sentire limitata nella sua espressione artistica. “In queste scene, il mio pensiero era: ‘Ok, sono 109 anni più grande di te, ma tu sei molto educato e prendi il tuo lavoro sul serio'”, ha dichiarato la star di Hollywood, parlando con ammirazione per Chalamet.

Conclusione

Con un mix di glamour, risate e un po’ di imbarazzo, la premiere di Marty Supreme ha segnato un evento memorabile nel panorama cinematografico. I fan non vedono l’ora di vedere come questa commedia avventurosa esplorerà la vita di un campione e la sua storia d’amore, con un cast d’eccezione e una produzione che promette di intrattenere.