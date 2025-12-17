Gwyneth Paltrow e il suo look alla premiere di Marty Supreme

Il film Marty Supreme, che uscirà nelle sale cinematografiche il giorno di Natale, ha attirato l’attenzione di molti cinefili. Questo atteso lungometraggio, diretto da Josh Safdie, racconta la storia di un giovane campione di ping-pong, interpretato da Timothée Chalamet, e la sua avventura romantica con il personaggio di Gwyneth Paltrow.

La premiere del film si è svolta a New York City, dove i protagonisti hanno sfilato sul tappeto rosso.

Gwyneth, 53 anni, ha indossato un elegante abito in velluto nero, mentre il suo look è stato completato da un trucco audace con labbra rosse, curato dalla make-up artist Samantha Lau. Paltrow era accompagnata dai suoi figli, Apple e Moses, che hanno reso l’evento ancora più speciale.

Look e stile di Gwyneth Paltrow

Il famoso hairstylist Owen Gould ha curato i capelli di Paltrow, utilizzando i prodotti della linea NULASTIN.

La preparazione dei capelli è stata fondamentale per ottenere un look impeccabile. Gould ha dichiarato: “Ho utilizzato lo shampoo e il conditioner Vibrant Scalp per preparare la chioma di Gwyneth. Se c’è tempo, anche lo scrub per il cuoio capelluto è molto apprezzato dai miei clienti”.

Dettagli del look

Paltrow ha scelto uno stile che rispecchiava eleganza e semplicità, con un’acconciatura che metteva in risalto i dettagli dell’abito. “Volevamo enfatizzare il particolare trasparente sul retro dell’abito”, ha spiegato Gould.

La scelta di una treccia morbida ha contribuito a dare un tocco raffinato e delicato. Le ciocche incornicianti il viso hanno completato un look che si discostava dalla consueta pettinatura sciolta dell’attrice.

Un incontro inaspettato sul set

Durante le riprese, Paltrow ha avuto un episodio divertente con il suo co-protagonista Chalamet. In un’intervista, ha raccontato di come, vedendo il viso del giovane attore, le sia venuta voglia di dargli dei consigli di bellezza.

“Ho notato delle cicatrici e ho pensato che potesse provare il microneedling”, ha rivelato l’attrice, ignara che si trattasse di un trucco cinematografico.

Riflessioni sull’invecchiamento

Paltrow ha anche condiviso le sue impressioni sul diventare più grande e sul ruolo delle donne nel cinema. “Sono interessata a come le donne affrontano l’invecchiamento e come si vedono in questo processo. Vorrei esplorare ruoli che riflettono queste esperienze”, ha affermato. Non è da escludere che in futuro possa sorprenderci con un cambiamento radicale per un ruolo, come ha fatto Chalamet.

Il cast di Marty Supreme

Oltre ai due protagonisti, il film presenta un cast di talenti straordinari. Fran Drescher interpreta la madre di Marty, mentre Odessa A’zion veste i panni di un’amica d’infanzia. Il rapper Tyler, the Creator fa il suo esordio nel cinema, portando un tocco di freschezza al progetto.

In conclusione, Marty Supreme si preannuncia come uno dei film più chiacchierati delle festività. L’incontro tra talento e bellezza, come dimostrato dalla premiere, promette di catturare l’attenzione del pubblico, grazie alle interpretazioni di Paltrow e Chalamet e alla direzione di Safdie.