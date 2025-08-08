Gummy bear breast implants: la guida completa

I gummy bear breast implants sono tornati alla ribalta. Scopriamo cosa sono e perché stanno suscitando tanto interesse nel mondo della chirurgia plastica.

Negli ultimi tempi, hai probabilmente sentito parlare dei cosiddetti “gummy bear breast implants”, un termine che sta facendo il giro dei social media e che suscita curiosità e, perché no, un po’ di confusione. Ma cosa si nasconde realmente dietro a questa espressione? Come spesso accade nel mondo del marketing e della chirurgia estetica, termini già noti tornano a far parlare di sé, ma non sempre con la chiarezza necessaria. Chirurghi plastici come il dottor M. Bradley Calobrace di Louisville, KY, hanno notato che questo termine, sebbene un po’ datato, sta riemergendo nel dibattito pubblico. E non è una sorpresa, considerando l’evoluzione della terminologia legata agli impianti mammari, che è diventata sempre più complessa negli ultimi anni.

Che cosa sono i gummy bear breast implants?

Ma andiamo al sodo: cosa sono esattamente gli impianti gummy bear? Questi impianti si caratterizzano per un gel coesivo ad alta densità, che offre una consistenza non rigidamente solida come quella delle caramelle gummy bear, ma con una fermezza maggiore rispetto ai gel comunemente utilizzati. Secondo il dottor Mark Jewell di Eugene, OR, questo termine sta perdendo popolarità tra i professionisti del settore, poiché gli impianti moderni presentano una varietà di coesività che va oltre i tradizionali gummy bear. Oggi, tutti gli impianti di silicone disponibili negli Stati Uniti contengono gel coesivo, ma quelli definiti gummy bear tendono a presentare il livello più alto di coesività, risultando quindi più rigidi rispetto ai loro omologhi più morbidi.

Da un’altra prospettiva, molti chirurghi, tra cui i dottori Silvia Kurtovic e Raman Mahabir di Tucson, affermano che la definizione di un impianto gummy bear non è così netta; tutti gli impianti oggi in commercio possono essere considerati gummy bear a vari livelli di coesività. Ma ti sei mai chiesto: qual è il livello di coesività necessario per essere classificati come tali? La risposta, purtroppo, rimane ambigua. Ciò che è certo è che gli impianti attuali si trovano su un continuum che va dai meno ai più coesi.

Vantaggi e svantaggi degli impianti gummy bear

La crescente popolarità degli impianti gummy bear si deve soprattutto alla loro capacità di mantenere una forma stabile e di ridurre il rischio di ondulazioni. Secondo il dottor Amy Sprole di Wichita, KS, questi impianti contengono un gel di silicone più spesso e stabile, il che diminuisce la possibilità di bordi visibili e palpabili, un problema comune con gli impianti salini. Inoltre, gli impianti gummy bear tendono ad avere un aspetto più naturale, grazie alla loro minore visibilità di ondulazioni.

Tuttavia, non mancano le opinioni contrastanti. Alcuni chirurghi, come il dottor Jeffrey Antimarino di Pittsburgh, preferiscono raccomandare impianti con gel coesivo più morbido, poiché possono mimare meglio la consistenza del tessuto mammario naturale. Anche il dottor Calobrace condivide questa opinione, sottolineando che gli impianti gummy bear possono risultare eccessivamente rigidi per alcune pazienti. Di conseguenza, scegliere l’impianto giusto deve essere un processo personalizzato, che tenga conto delle preferenze individuali e delle necessità del corpo di ciascuna paziente.

Considerazioni finali sulla scelta degli impianti

Nonostante le opinioni diverse, i dottori Sprole, Jewell, Kurtovic e Mahabir considerano gli impianti gummy bear come un’opzione valida e, in alcuni casi, preferibile. In particolare, il dottor Kurtovic sottolinea che questi impianti offrono prestazioni superiori e una sensazione naturale, rendendoli tra i più moderni e sicuri sul mercato. Sono particolarmente utili per pazienti molto magre con poco tessuto mammario, poiché in questi casi l’impianto rappresenta una parte significativa del volume e della forma del seno.

In situazioni ricostruttive, dove il paziente ha ricevuto radiazioni, il dottor Antimarino considera spesso l’uso di impianti gummy bear a gel più coesivo, poiché la coesività superiore può aiutare a mantenere la proiezione necessaria. In definitiva, la scelta dell’impianto mammario giusto dipenderà da diversi fattori, tra cui la morfologia del corpo, le preferenze personali e il consiglio esperto del chirurgo.