Guida Completa alla Skincare Coreana con Aylen Park e Sonia Lee: Segreti e Consigli Essenziali

Scopri come Aylen Park e sua madre sfruttano i benefici dei prodotti K-beauty per ottenere una pelle radiosa e luminosa.

La bellezza coreana ha conquistato il mondo, e tra i suoi sostenitori più appassionati ci sono Aylen Park e sua madre Sonia Lee, una coppia madre-figlia di Los Angeles. Insieme, condividono la loro esperienza e conoscenza della skincare coreana attraverso tutorial e recensioni di prodotti, rendendo accessibili anche le tecniche più complesse.

Recentemente, hanno partecipato a una diretta su Walmart Live in collaborazione con TalkShopLive, dove hanno presentato una routine di bellezza utilizzando i migliori prodotti K-beauty disponibili su Walmart.

Questa collaborazione ha sorpreso molti, dato che in passato la bellezza coreana era considerata un fenomeno di nicchia negli Stati Uniti.

La routine essenziale di bellezza

La loro routine si concentra principalmente sull’idratazione e sul supporto della barriera cutanea. Entrambe le donne prediligono prodotti che garantiscono una pelle ben idratata e protetta. Per quanto riguarda i passaggi aggiuntivi, Sonia si concentra sull’illuminazione delle macchie scure, mentre Aylen affronta le problematiche legate all’acne, tipiche della sua giovane età.

Un mantra che entrambe seguono è che non è mai troppo tardi per iniziare a prendersi cura della propria pelle.

Importanza della pulizia doppia

Un elemento chiave nella loro routine è la pulizia doppia, particolarmente fondamentale la sera, specialmente dopo aver indossato il trucco o la protezione solare. Aylen consiglia di iniziare con il BANILA CO Clean it Zero Pore Clarifying Cleansing Balm, un prodotto dal costo di circa 22 dollari. Successivamente, utilizzano il SKIN1004 Madagascar Centella Ampoule Foam per un secondo lavaggio che garantisce una pulizia profonda.

I prodotti di bellezza coreana raccomandati

Una delle tendenze più recenti tra i prodotti di bellezza coreana sono i toner pads, molto apprezzati per le loro proprietà esfolianti delicate. Aylen raccomanda i MEDIHEAL Teatree Trouble Pads, che costano circa 24 dollari. Questi possono essere utilizzati sia come tonico che come maschere fai-da-te, un trucco che Sonia ha condiviso con Aylen, dimostrando quanto siano versatili.

Il potere dell’acqua di riso

Un altro prodotto che ha radici profonde nella cultura coreana è l’acqua di riso. Sonia racconta che la sua famiglia utilizza questo ingrediente da generazioni. Hanno scoperto il [I’m from] Rice Toner e sono rimaste colpite dal suo effetto luminoso, definendolo “assolutamente incredibile”.

Aylen ha anche recentemente provato le Freshly Juiced Vitamin Drops di Dear Klairs, apprezzandole per la loro formula delicata, particolarmente adatta alle pelli sensibili come la sua. Sonia, dal canto suo, ha scoperto l’SKIN1004 Madagascar Centella Ampoule dopo un trattamento di bellezza in Corea, dove è stata consigliata per le sue proprietà lenitive. Questo ampoule è molto amato da entrambe perché aiuta a preparare la pelle per il trucco.

Tendenze e ultime novità nella skincare coreana

Una delle ultime innovazioni nel mondo della bellezza coreana è il wet masking, una tecnica che prevede l’applicazione della maschera alla fine della routine, per sigillare i benefici dei prodotti precedenti. Tra le scelte preferite da Aylen e Sonia c’è la MEDIHEAL Collagen Essential Beauty Mask, considerata un vero e proprio “oro liquido” per la sua abbondanza di siero.

Durante la presentazione, Aylen offre un consiglio prezioso: “Non è mai troppo tardi per iniziare. Comincia con un semplice detergente, un tonico e una crema idratante. Quando hai preso confidenza, puoi osare con altri prodotti. Ricorda di divertirti con la tua skincare!”