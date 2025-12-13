Guida Completa alla Cura delle Unghie Estive: Prodotti e Tecniche Essenziali

Con l’arrivo dell’estate, è fondamentale prestare particolare attenzione alla cura delle unghie e delle mani. L’esposizione al sole, il contatto con l’acqua salata o clorata delle piscine e l’uso frequente di prodotti per la protezione solare possono influenzare negativamente la salute delle unghie. Pertanto, è importante adottare strategie efficaci e utilizzare i giusti prodotti per mantenerle sane e belle.

Proteggere le unghie dai danni solari

Il sole rappresenta un nemico insidioso per le unghie.

I raggi UV possono causare ingiallimento e indebolimento della superficie. Per questo motivo, è essenziale utilizzare uno smalto con protezione solare. Questi prodotti non solo offrono un effetto di lunga durata, ma creano anche una barriera contro i danni causati dai raggi UV. È consigliabile scegliere uno smalto di qualità che contenga filtri solari e applicarlo regolarmente, specialmente durante le giornate in spiaggia.

Trucchi per una manicure estiva

Per una manicure estiva impeccabile, è opportuno considerare la ricostruzione delle unghie.

Questo trattamento consente di avere unghie perfette per settimane. Le tecniche più utilizzate sono il gel e l’acrilico. Il gel offre un finish lucido e resistente, mentre l’acrilico è ideale per allungare le unghie e riparare eventuali danni. Un’alternativa innovativa è rappresentata dall’acrygel, una combinazione delle due tecniche che garantisce unghie più forti e flessibili.

Prendersi cura delle unghie in piscina e al mare

Quando si trascorre del tempo in piscina o al mare, è importante proteggere le unghie dall’acqua clorata e salata.

Dopo il bagno, è consigliabile sciacquare sempre le mani con acqua dolce per rimuovere i residui di cloro o sale. Inoltre, l’uso di un olio idratante per unghie e cuticole può fare la differenza. Questi oli aiutano a mantenere la pelle e le unghie morbide, evitando che si spezzino o si sfaldino.

Prodotti consigliati per la cura delle unghie

Per garantire una corretta manutenzione delle unghie durante l’estate, è utile utilizzare prodotti specifici.

Ad esempio, il gel per unghie è ideale per chi desidera avere unghie curate senza dover ripetere frequentemente la manicure. Per chi ha esigenze di lavaggi frequenti, è opportuno optare per un sapone delicato che non aggredisca la pelle e le unghie. Infine, è fondamentale applicare una base rinforzante prima dello smalto colorato, per proteggere ulteriormente le unghie.

La cura delle unghie durante l’estate richiede attenzione e l’uso dei giusti prodotti. Con impegno e i consigli adatti, è possibile sfoggiare unghie splendide e in salute anche sotto il sole cocente. È consigliabile consultare il catalogo di prodotti di Capello Point per scoprire le migliori soluzioni per la manicure estiva.