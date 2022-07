Guenda Goria si è confessata con il cuore in mano dopo l’ultimo delicato intervento a cui è stata costretta a sottoporsi per una gravidanza extrauterina. Nell’intervento alla conduttrice è stata tolta una tuba, ormai troppo compromessa.

Guenda Goria: il desiderio di un figlio

Molto presto Guenda Goria convolerà a nozze col fidanzato Mirko Gancitano e i due non hanno mai fatto segreto di desiderare presto un figlio loro. La figlia di Maria Teresa Ruta però alcuni mesi fa ha dovuto subire un intervento per l’endometriosi mentre, nei giorni scorsi, a seguito di un malore, è stata ricoverata d’urgenza per una gravidanza extrauterina. Nonostante quanto accaduto Guenda non ha fatto segreto di desiderare ancora un figlio suo e ha confessato che, non appena starà meglio, proverà di nuovo a restare incinta.

“Non è stata una gravidanza desiderata.

Ci stavamo provando, ma non sapevo di essere incinta, l’ho scoperto in ospedale quando mi hanno spiegato che la gravidanza non era dove doveva essere. Abbiamo tentato una terapia farmacologica per evitare l’operazione. Sono tornata a casa, ma pochi giorni dopo, la notte, ho avuto una forte emorragia: la tuba era totalmente compromessa. Hanno dovuto rimuoverla ed eseguire un raschiamento. E’ stato indescrivibile. Dicono che sia un dolore molto più forte del parto”, ha dichiarato, e ancora: “Secondo i medici la possibilità di restare incinta c’è, dunque sicuramente ci riproveremo.

E’ chiaro che nella mia situazione però, soffrendo già di endometriosi ed essendo stata operata ad un ovaio, non sarà semplicissimo. Ora ho anche tolto una tuba, quindi se nascerà un bambino sarà quanto meno un giocoliere. Non ho perso il desiderio di diventare mamma, ma per un po’ starò tranquilla e a riposo”.

Nei giorni scorsi Guenda ha anche rivelato alcuni retroscena su quando lei e il fidanzato Mirko dovrebbero convolare a nozze.