La collezione beauty autunnale di Gucci è un tributo alla fantasia Flora, con nuovi prodotti e un profumo a tema. Colori romantici, femminili e autunnali, che regalano un look davvero perfetto, per uno stile unico.

Gucci Gorgeous Flora: collezione beauty autunno

Con colori romantici e femminili e fragranze particolarmente sensuali, la nuova collezione beauty Gucci Gorgeous Flora sta conquistando tutto, dando un tocco di eleganza all’autunno. La radiosa Flora è una limited edition stagionale controcorrente, caratterizzata da grande romanticismo e grande femminilità, con colori sognanti, poetici e ispirati alla bellezza dei fiori. Il protagonista della nuova collezione è il famoso motivo Gucci Flora, che rende ancora più bello il flacone del nuovo profumo Flora Gorgeous Jasmine e decora i pack di palette e rossetto abbinati.

Il favoloso mondo della natura, delle piante e dei fiori, ha ispirato ancora una volta la maison italiana, che ha creato qualcosa di davvero unico. Ha scelto le sensuali note del gelsomino come filo conduttore dell’intera collezione. I colori sono tutti estremamente romantici ed eleganti, come il rosa, il turchese e l’oro, per un tocco davvero molto femminile e un look sempre perfetto.

Gucci Gorgeous Flora: i prodotti della collezione

I prodotti della nuova collezione Gucci Gorgeous Flora sono:

Eau de parfum Flora Gorgeous Jasmine – 80,50 euro: il profumo ha ispirato l’intera collezione. Flora Gorgeous Jasmine ha un flacone turchese e una fragranza floreale particolarmente intensa. Le note di testa sono caratterizzate da un trio vivace di bergamotto, pepe nero e mandarino italiano, mentre nel nucleo due varietà di gelsomino si fondono con la magnolia e la pregiata rosa di Damasco, andando a chiudersi in un fondo di resina di benzoino, parchouli e legno di sandalo australiano;

Palette ombretti Beauté Des Yeux Gorgeous Flora – 171 euro: una palette così sofisticata da diventare la regina assoluta del trucco occhi Gucci autunno 2022. Comprende 12 ombretti multifinish all'interno di uno scrigno ricaricabile che si ispira alle porcellane più preziose. La placca che contiene gli ombretti è estraibile, per evitare di sostituire l'intera palette. La gamma cromatica è molto elegante e femminile, tra nuance rosa e nude ideali per il make up da giorno e colori più accesi, come il turchese, il viola e l'argento.

Rossetto Rouge De Beauté Brillant Flora – 45 euro: caratterizzato da un packaging in edizione limitata, il rossetto si fa apprezzare molto anche per il suo finish luminoso e il colore pieno e stratificabile. La sua formula lo rende confortevole, soprattutto perché ispirato al balsamo labbra. Contiene ingredienti pregiati, come oli di rosa nera e semi di jojoba, burro di karitè e acido ialuronico, per rendere le labbra idratate, levigate e rimpolpate. Il colore della stagione autunnale è sicuramente 208 They Met In Argentina, un nude legno di rosa impreziosito da sfumature rosa e corallo.

Questa nuova collezione beauty di Gucci è davvero molto amata da tutte le donne che vogliono sentirsi più femminili e sensuali, ma anche decisamente più leggere e romantiche, durante l’autunno 2022. I prodotti sono tutti di ottima qualità, creati con ingredienti pregiati e in grado di donare un look davvero unico.