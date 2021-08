È considerata uno dei capi più eleganti per eccellenza, ma vi sorprenderà scoprire quanto la gonna in seta sia in realtà estremamente versatile. Non a caso, secondo le tendenze questo capo ha letteralmente conquistato donne di tutte le età per l’estate 2021.

Abbinarla però può non risultare una cosa immediata. Ecco perché abbiamo pensato di raccogliere alcuni tra gli outfit più belli a cui potersi ispirare per crearne di nuovi e non essere mai banali.

Gonna in seta per l’estate

Quando si parla di gonne in seta si fanno generalmente due errori: il primo è quello di pensare che sia un capo destinato solo a donne di una certa età. Nulla di più sbagliato, perché questo modello sta bene tanto alle teenager quanto alle più grandi.

Il secondo errore è quello di lasciarsi spaventare dal tessuto. In realtà abbinare una gonna in seta è molto semplice, basta solo un po’ di pratica.

Il segreto per non rischiare di cadere in questi due errori comunque, è divertirsi scegliendo accostamenti simili o anche molto diversi tra loro per creare look sempre d’effetto.

Gonna in seta per l’estate: i look casual

Come fare per farsi notare con un look casual? Semplice! Basterà abbinare una gonna in seta midi o lunga ad un top e ad un paio di scarpe da tennis di colore neutro.

Il resto lo farà il gioco di contrasti con la gonna, che potrà essere dai colori brillanti oppure pastello. Quello di tendenza per l’estate 2021 è sicuramente il rosa.

Per un tocco più rock, assolutamente da provare l’abbinamento della gonna in seta con una t-shirt con stampa, che sia a scelta tra la propria band preferita, di un cartone animato oppure di una serie tv o un film cult. Su Internet si possono trovare tantissimi siti in cui è possibile crearne di personalizzate.

Gonna in seta per l’estate: quelle con fantasia

Le gonne in seta non esistono solo in tinta unita. In commercio se ne possono trovare tantissime con altrettante meravigliose fantasie. L’abbinamento migliore da fare, in questo caso, è un top che vada a riprendere uno (massimo due) dei colori presenti nella fantasia della gonna. Attenzione! Abbinare fantasie diverse o simili è consigliato solo se si ha un occhio esperto per la moda.

Per un look molto sensuale, ma senza mai esagerare, è assolutamente da provare il completo con gonna a vita altissima e top entrambi in seta e della stessa fantasia. In questo caso, l’elemento di stacco lo farà quella piccola parte dell’addome in evidenza tra la parte inferiore e quella superiore.

Gonna in seta per l’estate: i look chic

Nonostante la sua indubbia versatilità, la gonna in seta rimane comunque sinonimo di eleganza, soprattutto se si tratta di una gonna midi. Mettere in risalto questo suo aspetto è estremamente semplice: basterà indossare un sandalo con tacco e gli accessori giusti! Provare per credere.

Per quelle serate che richiedono un dress code molto elegante, la gonna in seta è la scelta ideale. In questo caso è da preferire lunga, abbinata ad una blusa con colletto a foulard.