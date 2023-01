Il film "Glass Onion - Knives Out" ha letteralmente conquistato tutti grazie ai look indossati dai personaggi. Scopriamo insieme i migliori.

Inarrestabile successo per “Glass Onion – Knives Out“, il film scritto e diretto da Rian Johnson. A pochi giorni dall’uscita su Netflix, è uno dei film più visti sulla piattaforma streaming. Tuttavia, a conquistare il pubblico internazionale non è stata solo l’avvincente ed intrigante trama, ma anche gli outfit sfoggiati dai protagonisti della pellicola.

“Glass Onion – Knives Out”, i migliori look del film

L’abito super colorato di Birdie Jay

Impossibile non menzionare il meraviglioso abito di Birdie Jay, interpretata dall’attrice e cantante statunitense Kate Hudson. Nel film interpreta un ex modella, diventata stilista, dalla personalità esuberante, vivace e bizzarra. Proprio come il suo abito. Un modello in tessuto metallizzato, a collo lato, ad effetto arcobaleno, con ampia scollatura. L’abito è stato realizzato appositamente per la pellicola dalla designer Jenny Eagan.

Il look boho di Whiskey

Continuiamo poi con il look boho di Whiskey. In “Glass Onion – Knives Out” viene interpretata dall’attrice Madelyn Cline. La giovane ragazza indossa un semplice pantaloncino in denim bianco abbinato ad un crop top ricamato. Ha poi completato il tutto con degli stivali texani beige in pelle scamosciata, una delle tendenze preferite di questa stagione, ed una borsa con le frange.

Il completo elegante di Helen

Modella, cantautrice, attrice e produttrice discografica, Janelle Monáe è strabiliante nei panni di Helen. Raffinata, elegante e sofisticata con indosso questo completo color avorio composto da giacca, camicia con fiocco e pantalone. Raffinato, elegante e sofisticato. Il look viene poi impreziosito da dettagli oro: orecchini, bracciali e cintura.

Il lungo abito di Helen

Tra i numerosi outfit sfoggiati da Helen è meraviglioso anche l’abito estivo. Un modello lungo, caratterizzato da una sola spallina con dettagli cut-out, nelle tonalità del bianco, nero e giallo pastello.

Il completo verde di Lionel

Lionel, interpretato dall’attore, cantante e ballerino Leslie Odom Jr, sfoggia un completo verde bosco. Ha abbinato l’originale copricapo, una camicia bianca e dei mocassini di una tonalità piu chiara di verde.

Gli outfit del detective Beniot Blanc

Ma il protagonista assoluto, sia nella pellicola sia in fatto di look, è il detective Beniot Blanc. Interpretato dall’iconico Daniel Craig, celebre per il suo ruolo di James Bond in “Casino Royale“, “Quantum of Solace“, “Skyfall“, “Spectre” e “No Time to Die“.

Nel primo look del film possiamo ammirarlo a bordo piscina con camicia, bermuda a maxi righe e sandali in corda. Nel secondo look, invece, indossa una camicia di lino color salmone e degli eleganti pantaloni beige. Il pezzo forte dei suoi outfit? Il foulard legato al collo.

Glamour, cool e mai scontato: il detective Beniot Blanc è stato addirittura nominato dagli utenti di Twitter come “il personaggio vestito meglio del 2022“.

“Gli abbiamo trovati su Etsy. Ci sono queste persone locali che fanno queste bellissime bandane, tranne quella della scena della cena alla fine che abbiamo realizzato noi. Ho trovato del tessuto di seta vintage nel mio kit. Una volta capito di che colore fossero gli abiti e le camicie, abbiamo pensato che potesse essere davvero bello“, ha rivelato la stilista della pellicola.