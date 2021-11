Giulia Lucenti è morta a soli 16 anni dopo la somministrazione del vaccino Pfizer. L’autopsia è stata negata. Ne ha parlato anche la trasmissione televisiva “Fuori dal Coro”.

Giulia Lucenti morta dopo il vaccino: negata l’autopsia

Nella puntata di Fuori dal Coro, andata in onda martedì 2 novembre su Rete 4 e condotta da Mario Giordano, si è parlato anche della vicenda di Giulia Lucenti, morta a 16 anni dopo la somministrazione della seconda dose di Pfizer. “Giulia Lucenti, 16 anni. Morta il giorno dopo il vaccino. La mamma chiede l’autopsia per avere una risposta” ha dichiarato Mario Giordano, parlando di questa terribile vicenda. “Vorrei fare l’appello di questa mamma un po’ mio” ha aggiunto il conduttore, in collegamento con la donna.

“Non ho ricevuto nessuna risposta. Ci hanno detto che non sussiste evidenza di reato per far aprire un fascicolo” ha spiegato la mamma della ragazza.

Giulia Lucenti morta dopo il vaccino: “Due genitori che chiedono di sapere cosa è successo alla figlia”

“Qui non stiamo parlando di reato ma di chiarezza, trasparenza. Ci sono due genitori che chiedono di sapere per cosa è morta la loro figlia. Noi le staremo vicino” ha dichiarato Mario Giordano durante la trasmissione.

Il giornalista ha dichiarato che nel nostro Paese “succedono cose strane, succede che i farmaci – come i monoclonali che curano il Covid – vengono inutilizzati, rischiano di scadere o addirittura vanno in Romania“. Il conduttore ha voluto sottolineare che la trasmissione starà accanto alla famiglia di Giulia Lucenti in questa battaglia, in cui è stata negata l’autopsia.

Giulia Lucenti morta dopo il vaccino: autopsia negata

Per quale motivo è stata negata l’autopsia sul corpo di Giulia Lucenti? La ragazza è morta il 9 settembre a Bastiglia, in provincia di Modena, sedici ore dopo la seconda dose di Pfizer. “A tanti salva la vita, ad alcuni, come a Giulia, forse l’ha tolta, ma non per questo sono contrario al vaccino. La rabbia c’è, è inevitabile, come il forte dubbio che a provocare la morte di nostra figlia sia stato il vaccino, ma fino a quando non ci sarà l’esito dell’autopsia il dubbio resta tale” ha dichiarato il padre.