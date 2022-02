Giulia De Lellis, da poche settimane guarita dal Coronavirus, è finita in ospedale per la reazione avversa a un farmaco contro l’asma che sarebbe peggiorata a seguito della sua positività al virus.

Giulia De Lellis in ospedale

Attraverso i social Giulia De Lellis ha fatto sapere di essere finita in ospedale perché avrebbe avuto una reazione avversa a un farmaco contro l’asma, che le sarebbe peggiorata a seguito della sua positività al Coronavirus.

L’influencer ha fatto sapere tramite social di sentirsi stanca e debilitata, ma ha anche tranquillizzato i fan sulle sue condizioni: “Sono andata in ospedale per via della reazione ma fortunatamente smaltito il farmaco va meglio” ha riferito ai fan, e ancora: “Mi riprendo e torno, sono solo un po’ disabilitata e stanca” ha spiegato.

La positività al Coronavirus

A causa della sua positività al Coronavirus l’influencer è stata costretta a trascorrere il suo compleanno in quarantena e, alcuni giorni fa, ha rimediato con una festa in grande stile in un hotel extralusso di Roma, dove ha invitato tutti i suoi amici.

In queste ore sui social in tanti tra fan, amici e colleghi le hanno inviato i loro messaggi d’affetto e solidarietà dopo quanto accaduto.

Giulia De Lellis: la vita privata

Al momento tutto sembra scorrere liscio come l’olio sul fronte sentimentale per Giulia De Lellis: da un paio d’anni al suo fianco è presente il rampollo della famiglia Gussali-Beretta, Carlo Beretta. I due si sono conosciuti grazie al legame comune con Andrea Damante, ex fidanzato proprio della famosa influencer.

La coppia è più felice e unita che mai ma su questa storia d’amore l’influencer ha sempre preferito mantenere il massimo riserbo, e infatti non si hanno molte informazioni sul conto del suo fidanzato. Andrea Damante, dopo l’ennesima rovinosa rottura, avrebbe smesso di farsi vivo con lei.