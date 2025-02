Un compleanno da ricordare

Giulia De Lellis ha recentemente festeggiato il suo 29° compleanno in grande stile. La giovane influencer e imprenditrice ha scelto di celebrare questo giorno speciale con un evento esclusivo presso Sephora, dove ha lanciato la sua nuova collezione di make-up, Audrer. Circondata dalle sue fan, Giulia ha firmato autografi e condiviso momenti di gioia, dimostrando ancora una volta il suo legame speciale con il pubblico.

Una cena intima con i cari

Dopo l’impegno lavorativo, Giulia ha trovato il tempo per festeggiare con i suoi cari. Ha organizzato una cena intima con amici e il suo compagno, il rapper Tony Effe, al secolo Nicolò Rapisarda. La coppia, che non nasconde più la propria relazione, è stata avvistata insieme anche alle sfilate di Milano, e si prevede che saranno presenti insieme a Sanremo, dove Tony parteciperà in gara.

Passione per la bellezza e il make-up

Durante un’intervista, Giulia ha parlato della sua passione per il mondo della bellezza. Indossando un look cozy con un maxi cardigan e pantaloni coordinati, ha rivelato il suo approccio al make-up: “Dipende tutto da come mi sveglio”. La De Lellis ha anche condiviso i trend del momento, sottolineando l’importanza di tonalità come il bordeaux e il color vinaccia, che caratterizzano i suoi nuovi rossetti. La skincare minimalista è un altro tema che le sta a cuore, promuovendo l’uso di pochi prodotti efficaci.

Un messaggio di inclusività

Giulia ha anche parlato dell’importanza di rendere il mondo del beauty accessibile a tutti, senza distinzione di genere. Ha recentemente incluso un ragazzo nella sua campagna pubblicitaria, sottolineando che il trucco e la skincare sono per chiunque desideri sentirsi meglio. “Prendersi cura della propria pelle è un atto d’amore verso se stessi”, ha affermato, evidenziando come il make-up possa essere un modo per esprimere la propria personalità.

Il futuro e Sanremo

Riguardo al suo futuro, Giulia ha espresso il desiderio di partecipare a Sanremo, ma ha anche ammesso di sentirsi ancora insicura nel cantare in pubblico. Tuttavia, sarà presente per supportare il suo compagno, Nicolò, durante la sua esibizione. Con un sorriso, ha immaginato come potrebbe apparire sul palco, optando per un look naturale ma d’impatto, rimanendo sempre fedele a se stessa.