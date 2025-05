Un incontro toccante a Verissimo

Giovanni Allevi, il celebre pianista e compositore, è tornato in televisione per condividere la sua esperienza di vita e la sua battaglia contro il mieloma multiplo, una malattia che ha scoperto di avere nel 2022. Durante l’intervista con Silvia Toffanin a Verissimo, Allevi ha parlato non solo delle sue condizioni di salute, ma anche del suo profondo attaccamento alla vita. “Non sono qui per raccontare della mia malattia, ma per esprimere il mio amore per la vita”, ha affermato con determinazione.

La scoperta della malattia

La vita di Giovanni è cambiata radicalmente dopo la diagnosi. “Avevo la febbre da giorni e un terribile mal di schiena”, ha raccontato. La scoperta del mieloma multiplo è arrivata dopo un concerto a Vienna, dove, a causa del dolore, non riuscì nemmeno a sollevarsi. Gli esami hanno rivelato metastasi ossee diffuse, un momento che ha segnato profondamente il suo percorso. “Mi è crollato tutto, mi è tremata la terra sotto i piedi”, ha confessato, rivelando la fragilità di fronte a una malattia così devastante.

La lotta contro il dolore

Il percorso di Allevi non è stato facile. Dopo un intenso ciclo di chemioterapia, ha dovuto affrontare anche la dipendenza da oppiacei, un’esperienza che lo ha segnato profondamente. “Ho vissuto crisi d’astinenza terribili”, ha raccontato, descrivendo il suo desiderio di liberarsi da quella schiavitù. Con grande coraggio, è riuscito a staccarsi dai farmaci e a ritrovare una nuova forza. “Mi ripetevo ‘Ce la faccio, ce la faccio’ e alla fine ci sono riuscito”, ha affermato, mostrando la sua resilienza e determinazione.

La musica come terapia

Oggi, Giovanni Allevi sta meglio, ma il suo corpo continua a soffrire. “Vivo il dolore fisico ogni giorno, ma nella mia anima mi sento fortemente attaccato alla vita”, ha dichiarato. La musica è diventata la sua terapia, un modo per esprimere le sue emozioni e affrontare la malattia. Nei prossimi concerti, dirigerà una composizione ispirata al mieloma, trasformando il suo dolore in note. “Salire sul palco non è semplice, ma la musica mi dà la forza di andare avanti”, ha concluso, dimostrando che, nonostante le avversità, la passione per la musica e la vita prevalgono sempre.