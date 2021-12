Giovanbattista Ferrara è il figlio più piccolo di Ciro Ferrara e della ex moglie Paola Pallonetto. Insieme al padre parteciperà a Pechino Express, formando insieme ad esso la coppia “Padre e figlio”. Conosciamolo meglio.

Chi è Giovambattista Ferrara

Giovambattista Ferrara è nato a Napoli l’11 agosto 2001.

È il figlio più piccolo di Ciro Ferrara, ex calciatore famoso per essere stato un grande difensore militando nelle squadre del Napoli e della Juventus, e di Paola Pallonetto. Ha una sorella e un fratello più grandi, Benedetta e Paolo. Frequenta l’Università e ama trascorrere il suo tempo con gli amici. Nonostante il papà, il calcio non è proprio una sua grande passione, anche se gioca in una squadra di calcetto.

Capelli e occhi scuri e un gran sorriso, Giovambattista Ferrara è un ragazzo affettuoso e divertente, amante delle serate tra amici, della playstation e dello studio assunto a piccole dosi. Dal suo profilo Instagram scopriamo che non è single, infatti ci sono diverse foto in cui è insieme con la sua ragazza, Margherita, ed è un grande ammiratore di Maradona, a cui ha dedicato un lungo post per celebrarlo dopo la sua morte.

Giovambattista Ferrara a Pechino Express

Giovanbattista Ferrara parteciperà insieme al padre Ciro Ferrara a Pechino Express 2022, formando insieme a lui la coppia “Padre e figlio“. Anagraficamente Giovambattista Ferrara è il più giovane tra i partecipanti al reality-show condotto da Costantino della Gherardesca e che andrà in onda su Sky Uno.

Il suo entusiasmo potrebbe essergli utile durante i momenti difficili nel corso della trasmissione e la sua giovane età potrebbe aiutarlo per quanto riguarda la resistenza fisica necessaria durante i vari spostamenti a piedi tra una tappa e l’altra. Dall’altro lato, il fatto di essere il più piccolo potrebbe voler dire che è il meno esperto nella competizione con le altre coppie.