Giornata Open Day a Milano: Scopri il Fascino del Mondo della Moda

Per gli appassionati di moda che desiderano immergersi nel panorama creativo di questo settore, l’Open Day presso l’Istituto Marangoni di Milano rappresenta un’opportunità imperdibile. L’evento permette non solo di scoprire i corsi offerti, ma anche di entrare in contatto con esperti e professionisti del settore. Si svolgerà nella nuova sede dell’istituto, Palazzo Turati, un edificio storico ristrutturato per accogliere studenti e visitatori in un ambiente all’avanguardia.

Scopri i corsi di moda

Durante l’Open Day, sarà possibile esplorare una varietà di corsi, tra cui Fashion Design, Fashion Styling, Fashion Management, e programmi dedicati a Hospitality e Fragranze e Cosmetica. Ogni corso è progettato per fornire competenze pratiche e teoriche, preparando gli studenti ad affrontare le sfide del mondo della moda.

Un approccio pratico alla moda

Il corso di Fashion Design offre un’esperienza formativa che combina creatività e tecnica, fondamentale per chi aspira a diventare un designer di successo.

Gli studenti apprendono a sviluppare collezioni, a studiare tendenze e a realizzare prototipi, elementi essenziali per entrare nel mercato del lavoro.

Talk con esperti del settore

Una caratteristica distintiva dell’Open Day è la possibilità di partecipare a un talk esclusivo con figure di spicco nel settore della moda. Tra i relatori figurano Rocco Iannone, Creative Director di Ferrari Lifestyle, e Pietro Terzini, artista e designer, che condivideranno le loro esperienze e visioni.

Questo incontro rappresenta un’opportunità unica per porre domande e ricevere consigli preziosi da chi ha intrapreso con successo una carriera nel settore.

Networking e opportunità

La partecipazione a eventi del settore arricchisce il bagaglio culturale e offre significative opportunità di networking. Stabilire contatti con professionisti del settore può facilitare l’accesso a stage e collaborazioni future, elementi fondamentali per il percorso di qualsiasi aspirante fashionista.

Visita la nuova sede dell’Istituto Marangoni

Il Palazzo Turati, sede dell’Istituto Marangoni, è stato recentemente ristrutturato per offrire spazi moderni e funzionali. Le aule, dotate di tecnologie all’avanguardia, creano un ambiente di apprendimento stimolante e produttivo. Durante l’Open Day, sarà possibile esplorare queste strutture e comprendere come l’istituto si impegna a formare i leader del futuro nel campo della moda.

La visita all’Istituto Marangoni rappresenta un’opportunità da non perdere per conoscere i corsi offerti e il percorso formativo proposto. La registrazione per partecipare all’Open Day è un passo importante per chi desidera intraprendere un viaggio nel mondo della moda.