Giorgio Armani sistema i manichini nel suo negozio

Giorgio Armani è stato paparazzato da Dagospia mentre era intento a sistemare i manichini di uno dei suoi negozi più famosi: quello di via Montenapoleone a Milano.

Giorgio Armani: i manichini

Dagospia ha sorpreso Re Giorgio mentre era intento a sistemare i manichini di uno dei suoi negozi più famosi e ha ironizzato sulla vicenda scrivendo: “Flash! Armani tuttofare! Ecco Re Giorgio nel suo negozio di via Montenapoleone, a Milano, mentre allestisce la vetrina e veste i manichini.

Non si può permettere dei commessi che lo facciano al suo posto o è talmente perfezionista da non fidarsi dei suoi dipendenti?”. Non è chiaro perché Armani stesse sistemando i manichini del negozio di via Montenapoleone ed è improbabile che il celebre stilista rompa il silenzio in merito alla curiosa vicenda.

Giorgio Armani: l’impegno durante il Coronavirus

Oltre a essere uno degli stilisti più famosi e ammirati del mondo, Armani ha raggiunto la notorietà anche grazie alle sue grandi opere benefiche.

Durante l’emergenza Coronavirus il famoso stilista ha convertito la produzione di alcune sue fabbriche facendo produrre camici e altro materiale utile al personale sanitario.

Armani ha deciso anche di contribuire con delle donazioni verso l’ospedale di Bergamo, quello di Piacenza e a quello della Versilia, arrivando così a una donazione complessiva di ben 2 milioni di euro.

Giorgio Armani: il messaggio

Il famoso stilista aveva affermato di trovare commovente l’impegno profuso dal personale sanitario nel cercare di arginare l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia.

“È commovente vedervi impegnati nel vostro lavoro con le difficoltà e i grandi sforzi che ormai tutto il mondo conosce. E soprattutto vedervi piangere (…) Credo che questo sentimento si colleghi al mio desiderio di intraprendere la carriera di medico quando ero giovane e cercavo una mia strada. Tutta la Giorgio Armani è sensibile a questa realtà ed è vicina a tutti voi: dal barelliere all’infermiera, dai medici di base a tutti gli specialisti del settore. Vi sono personalmente vicino”, aveva scritto in un comunicato ufficiale.