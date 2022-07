Giorgia Soleri sopracciglia non depilate critiche

Giorgia Soleri ha condiviso su Instgram uno scatto molto bello, ma quasi tutti i seguaci si sono concentrati sulle sopracciglia non depilate. Piovono critiche come se non ci fosse un domani, ma qualche testa pensante – ringraziando il cielo – c’è ancora.

Giorgia Soleri mostra le sopracciglia non depilate

Via Instagram, Giorgia Soleri ha mostrato una serie di scatti che la ritraggono con un bellissimo vestito rosa. Ovviamente, anche il make-up è in tinta e curato fin nei minimi dettagli. La fidanzata di Damiano dei Maneskin, a didascalia delle foto, ha scritto:

“Mi hanno detto che sarei potuta diventare qualsiasi cosa, così sono diventata una caramella”.

Poche parole, purtroppo sfuggite alla maggior parte dei commentatori. In molti, infatti, si sono concentrate sulle sopracciglia non depilate.

Piovono crtiche al post di Giorgia Soleri

Tra i commenti al post di Giorgia Soleri si legge: “Capelli con il taglio e piega fatti, trucco che neanche Moira Orfei, unghie ricostruite, abito circense, accessori come se non ci fosse un domani ma i peli no perché bisogna essere naturali. Soleri riprenditi eh, ti giustifico perché sei ancora nell’età dell’innocenza!” o ancora “Se vuoi essere diversa dalle altre fallo e basta …nn serve farsi notare ….ma forse tu vuoi visibilità….

” o ancora “Se vuoi essere diversa dalle altre fallo e basta… non serve farsi notare… ma forse tu vuoi visibilità…“.

Fortunatamente, qualcuno apprezza le sopracciglia non depilate

Ringraziando il cielo, le teste pensanti ci sono ancora e hanno difeso la libertà di Giorgia Soleri. Le sopracciglia non depilate possono anche non piacere, ma questo non autorizza ad offendere quanti decidono di non sottoporsi a torture come la ceretta. Tra i commenti che appoggiano la scelta della influencer si legge: “Tutti a scandalizzarsi per le sopracciglia e i baffetti, ma io mi chiedo ma non li avete mai visti che siete sempre così scioccati? Boh” oppure “Fa proprio rabbia e invidia la tua libertà… Davvero buffo. Sei bellissima anche così e te lo dice una che non sopporta i peli… Ma quelli su di me” o ancora “Mamma mia, sempre a polemizzare… Ma ognuno puó essere libero di decidere del proprio corpo e della propria vita, senza uniformarsi necessariamente agli stereotipi comuni? Se non vi piacciono le donne col pelo, giratevi dall’altra parte“.