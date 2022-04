Giorgia Soleri ha condiviso sui social una foto risalente al 2016 e in cui è ritratta in compagnia dell’attuale fidanzato, Damiano David.

Giorgia Soleri: la foto del passato

Giorgia Soleri e Damiano David si conoscono dai tempi del liceo e oggi che sono entrambi famosi, la loro storia sembra continuare a gonfie vele.

Sui social la modella ha condiviso con i fan una foto risalente al 2016 dove lei e il frontman dei Maneskin sono ritratti insieme e ancora giovanissimi.

“8 anni fa oggi. Io e te, Villa Borghese e le nostre lunghe e infinite chiacchierate. Canti davvero bene, sai? Che ridere pensarci oggi”, ha scritto la modella nella didascalia alla foto, e ancora: “Che viaggio meraviglioso”. Lei e Damiano hanno sempre vissuto la loro liaison nel massimo riserbo, ma da quando hanno iniziato a pubblicare le loro foto insieme sui social hanno fatto il pieno di like e sono sempre di più i fan interessati a saperne di più.

La storia d’amore

Nonostante i due siano legati da moltissimi anni hanno sempre preferito vivere la loro storia con riservatezza e, solo di recente, hanno confessato di essere andati a vivere insieme.

Giorgia Soleri è una modella e attivista e più volte ha rimarcato il suo desiderio di essere conosciuta non solo come “fidanzata di”. “Non ho mai parlato di me stessa in quei termini, non mi sono mai definita “la fidanzata di..” anche se sono ANCHE questo! Ma di certo non è ciò che mi definisce”, ha tuonato la modella contro una famosa rivista.