Chi è Giorgia Agata: tutto sulla giovane attrice

Giorgia Agata, giovane leva del cinema italiano, esordisce per la prima volta nel mondo del cinema nel 2016 con la pellicola Troppo napoletano, prodotto da Alessandro Siani. Quest’anno la ritroviamo in Don Matteo 13, in onda il 31 marzo 2022, nei panni di Greta.

Ma scopriamo chi è la new entry della fiction italiana più amata di sempre.

Chi è Giorgia Agata

Giorgia Agata, classe 2003, nasce a Napoli. Nonostante, sia considerata un attrice particolarmente dotata, dopo aver conquistato il pubblico attraverso alcuni ruoli che l’hanno vista protagonista in alcune pellicole e pubblicità, di lei si sono perse le tracce. In molti la ricorderanno di essere stato il volto dello spot del noto marchio di abbigliamento, Original Marines.

Nel 2016, esordisce nella pellicola diretta da Gianluca Asanelli, Troppo napoletano, nei panni di Ludovica. Nel 2017, l’attrice ha interpretato lo stesso ruolo nella versione teatrale, ottenendo lo stesso successo. È anche apparsa in fiction italiane come in Squadra Antimafia 8, nel 2016. Nel 2017, ottiene un ruolo da protagonista, Angela nel film per la televisione In punta di piedi di Alessandro D’Alatri. Nel film, che è una denuncia del sistema malavitoso in Calabria, la ragazza interpreta una giovane ballerina, figlia di un capoclan mafioso.

Il ruolo in Don Matteo

Giorgia Agata, si aggiunge al cast di Don Matteo 13, nei panni di Greta Alunni. Greta è la classica brava ragazza di famiglia agiata, che ha sempre seguito le regole ed ha sempre avuto una buona condotta. L’incontro con Federico, interpretato dalla new entry Mattia Teruzzi, la farà uscire dalla sua zona confort e farà riaffiorare un segreto doloroso che la tormenterà.

Vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata non abbiamo molte informazioni. Sui social, l’attrice pubblica foto della sua vita privata e foto dei set.