Marco Bellavia si è scagliato contro la decisione del GF Vip di riammettere Ginevra Lanborghini all’interno del reality show.

Marco Bellavia: Ginevra Lamborghini torna al GF Vip

Ginevra Lamborghini è stata squalificata dal GF Vip per alcune affermazioni da lei fatte sul conto di Marco Bellavia (che, a suo dire, avrebbe meritato di essere bullizzato).

Dopo la squalifica dal programma l’ereditiera è stata però spesso ospite nel reality show e, nelle ultime ore, è stato annunciato che Ginevra sarebbe addirittura rientrata all’interno della Casa per una “vacanzina” di pochi giorni. Un simile privilegio non è mai stato accordato ai concorrenti precedentemente squalificati dal programma che anzi, non erano più stati invitati neanche allo studio del reality show. La questione ha sollevato una marea di bufere e in tanti hanno dato a Ginevra della “cocca” di Signorini.

Nel frattempo anche Marco Bellavia ha rotto il silenzio in merito alla questione e si è detto “allibito” per la decisione presa dal programma.

“Io allibito e incredulo.. vedremo il da farsi…”, ha dichiarato via social l’ex volto di Bim Bum Bam, e ancora: “Ginevra dopo la squalifica rientra nella casa venendo premiata? Mancanza di rispetto nei confronti di tanti … Cosa ne pensate? Io sono assolutamente contrario e deluso…”.

Al momento la produzione del reality show non ha rotto il silenzio in merito alla questione e in tanti sono in attesa di sapere se Signorini replicherà alle polemiche che stanno montando in queste ore in rete.