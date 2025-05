Scopri come Gigi e Bradley stanno vivendo il loro amore tra social e vita quotidiana.

Un amore che si ufficializza sui social

La top model Gigi Hadid e l’attore Bradley Cooper hanno ufficializzato la loro relazione su Instagram, condividendo una dolce foto “al bacio” in occasione del compleanno di Gigi. Questo scatto non è solo un momento romantico, ma rappresenta anche un passo importante nella loro storia d’amore, che sembra procedere a gonfie vele. La Hadid ha espresso la sua gratitudine per i momenti speciali che sta vivendo, sottolineando quanto si senta fortunata a festeggiare i suoi 30 anni circondata da persone amate.

Un legame che cresce tra sfide e gioie

La relazione tra Gigi e Bradley è iniziata nel 2023, quando sono stati avvistati insieme per la prima volta. Da quel momento, il loro legame è diventato sempre più forte, nonostante le sfide che comporta una relazione sotto i riflettori. Gigi ha parlato apertamente delle difficoltà di mantenere una vita privata normale, ma ha anche evidenziato come Bradley le abbia aperto gli occhi su nuove esperienze, come il teatro. La loro connessione sembra essere profonda e autentica, alimentata da un rispetto reciproco e dalla voglia di supportarsi a vicenda.

Priorità e progetti futuri

Entrambi i protagonisti della storia hanno una vita professionale intensa, ma non dimenticano di dare priorità alla loro relazione e alle loro famiglie. Gigi è mamma di Khai, mentre Bradley ha una figlia, Lea De Seine, avuta con l’ex compagna Irina Shayk. Nonostante le loro responsabilità, la coppia sembra trovare il tempo per divertirsi e godere della reciproca compagnia. Secondo fonti vicine, non hanno intenzione di affrettare le cose, ma si stanno godendo ogni attimo insieme, lasciando aperta la possibilità di un futuro sereno e felice.

Un futuro luminoso per Gigi e Bradley

Con il loro amore che si consolida giorno dopo giorno, Gigi Hadid e Bradley Cooper sembrano essere sulla strada giusta per costruire una relazione duratura. I momenti condivisi sui social non sono solo un modo per mostrare il loro affetto, ma anche un segno di quanto siano felici insieme. Mentre i fan continuano a seguire la loro storia, la coppia si concentra su ciò che conta di più: l’amore, la famiglia e la crescita personale. Le campane a nozze? Solo il tempo potrà dirlo, ma per ora, entrambi sembrano godere appieno di questo capitolo della loro vita.