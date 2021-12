Attraverso i social il Dj Gigi D’Agostino ha annunciato ai fan che starebbe combattendo contro una grave malattia.

Gigi D’Agostino: la malattia

Da alcuni mesi Gigi D’Agostino sta combattendo contro una grave malattia. Il dj ha dichiarato che sarebbe afflitto da costanti dolori e che si sarebbe fortemente debilitato.

“Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo…

È un dolore costante… non mi da pace…La sofferenza mi consuma… mi ha reso molto debole… ma continuo a lottare… spero di trovare un pochino di sollievo….Grazie per tutti i messaggi di auguri che mi state inviando oggi…Mi trasmettono tanta forza… mi scaldano il cuore. Tanto Amore…Gigi”, ha scritto in un post sui social dove in tanti tra fan, amici e colleghi gli hanno rivolto messaggi di solidarietà e affetto.

Al momento Gigi D’Agostino non ha svelato quale sarebbe la malattia che l’ha colpito e in tanti sui social sono preoccupati per le condizioni del celebre dj.

Gigi D’Agostino: la carriera

Nato a Torino, il 17 dicembre 1967 Gigi D’Agostino è noto come produttore, conduttore e dj musicale. Tra i suoi brani più famosi vi sono (Your love) Elisir, Bla Bla Bla, The Riddle, Another Way, La passion, L’amour toujours (I’ll Fly with You), Un giorno credi (Gigi D’Agostino feat.

Edoardo Bennato), Stay with Me, In My Mind (Dynoro e Gigi D’Agostino), Hollywood, Never Be Lonely (Gigi D’Agostino, Vize, Emotik), In & Out (Gigi D’Agostino & LA Vision), The Love Do Do (Gigi D’Agostino & Luca Noise), Beautiful (Gigi D’Agostino & Luca Noise), One More Dance e moltissimi altri.

Gigi D’Agostino: la vita privata

Da sempre il dj e produttore musicale è estremamente riservato per quanto riguarda la sua vita privata e infatti non si hanno notizie certe sulla sua sfera sentimentale. In queste ore in tanti tra i suoi fan hanno riempito i canali social di messaggi d’affetto a lui dedicati e molti sono in attesa di notizie sulle condizioni di salute del Dj.