Gianni Morandi ha confessato di aver ospitato per alcune settimane una donna ucraina che però avrebbe fatto di tutto pur di rientrare nel suo paese, nonostante la guerra.

Gianni Morandi ospita una donna ucraina

Come altre celebrità anche Gianni Morandi ha deciso di offrire il proprio aiuto al popolo ucraino e infatti nelle ultime settimane il cantante e la sua famiglia hanno ospitato una donna ucraina che però, disperata per la sua famiglia, ha fatto di tutto per rientrare nel suo paese.

“Ho ospitato per circa quindici giorni una signora ucraina di 69 anni, non riuscivamo a comunicare molto bene con lei perché parlava solo ucraino o russo”, ha dichiarato Morandi, e ancora: “Si chiudeva in camera e piangeva e cercava di parlare al telefono con alcuni famigliari che erano là. Una mattina si è svegliata e se n’è andata perché voleva tornare in Ucraina, a casa sua, nonostante le bombe. Poi ho saputo che è arrivata, ci ha ringraziato tanto.

Non si può andare avanti con questa guerra, prima o poi finirà. Forse Putin non vuole far vedere di essere sconfitto? Mi sembra che si stia comportando in maniera folle”.

Gianni Morandi come Al Bano

Anche Al Bano Carrisi ha recentemente svelato di aver offerto ospitalità a un’intera famiglia Ucraina nella sua tenuta a Cellino San Marco. Lui e Morandi non sono gli unici vip che si sono espressi pubblicamente contro la guerra e hanno invocato la fine del conflitto tra la Russia e l’Ucraina.

“Io mi sento responsabile di questi tre ragazzi e voglio trattarli come se fossero figli. È mio dovere oggi pensare a loro”, ha dichiarato Al Bano.