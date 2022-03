Albano Carrisi ha deciso di offrire ospitalità ad alcuni profughi ucraini nella sua enorme tenuta di Cellino San Marco. Il cantante ha svelato alcuni retroscena sulla vicenda.

Albano e i profughi ucraini

Albano ha deciso di muoversi in prima persona per aiutare i profughi ucraini e ha offerto ospitalità a una donna con un bambino e a due ragazzi provenienti da Kiev nella sua tenuta di Cellino San Marco.

Il cantante ha svelato alcuni retroscena sulla sua esperienza affermando:

“La prima sera a cena non ho toccato volutamente il tema della guerra. Abbiamo parlato di musica, di sport, abbiamo cercato di tranquillizzarli. Sono educatissimi, gentili, sta andando tutto molto bene”, e ancora: “Io ora mi sento responsabile per questi tre ragazzi e voglio trattarli come se fossero figli. È mio dovere oggi pensare a loro”. Il cantante ha anche riferito cosa gli avrebbe detto il più piccolo dei ragazzi che starebbe ospitando in casa sua: “Mi fa tanta tenerezza.

Mi ha chiesto: “Ma questo albergo quante stelle ha?”. Io ridendo ho risposto: “È un quattro stelle!”. E lui: “No, no, ne ha almeno dieci secondo me”.

Albano contro Putin

Nelle scorse settimane Albano si è scagliato contro il leader del Cremlino Vladimir Putin, di cui prima si era sempre detto un sostenitore. “Non avrei mai immaginato un passo del genere da Putin, sono stato un suo grande ammiratore, ma non si può mettere in moto una macchina da guerra di quel genere contro i suoi fratelli.

Come si fa a non cambiare idea su Putin dopo quello che ha fatto?”, ha tuonato il cantante.