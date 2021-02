La canzone “Gianna”, uno dei più grandi successi di Rino Gaetano, era stata presentata alla ventottesima edizione del Festival della canzone italiana nel lontano 1968. Fin da subito riscuote un grande successo, rivelandosi un brano carismatico e senza tempo, a tal punto che è stato riproposto da diversi artisti italiani.

Come ad esempio il cantante Aiello nella serata delle cover e dei duetti del Festival di Sanremo 2021 insieme al rapper Vegas Jones. Qui di seguito l’analisi del testo, il significato e le frasi più eloquenti della canzone.

Rino Gaetano, Gianna: il testo e il significato

Gianna, Gianna, Gianna sosteneva tesi e illusioni

Gianna, Gianna, Gianna prometteva pareti e fiumi

Gianna, Gianna aveva un coccodrillo e un dottore

Gianna non perdeva neanche un minuto per fare l’amore

Ma la notte, la festa è finita, evviva la vita

La gente si sveste, comincia un mondo

Un mondo diverso, ma fatto di sesso, chi vivrà vedrà

Gianna, Gianna, Gianna non cercava il suo Pigmalione

Gianna difendeva il suo salario dall’inflazione

Gianna, Gianna, Gianna non credeva a canzoni o UFO

Gianna aveva un fiuto eccezionale per il tartufo

Ma la notte, la festa è finita, evviva la vita

La gente si sveste, comincia un mondo

Un mondo diverso, ma fatto di sesso, chi vivrà vedrà

Ma dove vai? Vieni qua, ma che fai? Dove vai? Con chi ce l’hai?

Vieni qua, ma che fai? Dove vai? Con chi ce l’hai?

Di chi sei? Ma che vuoi? Dove vai? Con chi ce l’hai?

Butta là, vieni qua, chi la vende a chi la da?

Dove sei? Dove stai? Fatti sempre i fatti tuoi

Di chi sei? Ma che vuoi? Il dottore non c’è mai

Prendi e vai, prendi e vai, tu non prendi se non dai

Vieni qua, ma che fai? Dove vai? Con chi ce l’hai?

Di chi sei? Ma che vuoi? Dove vai? Con chi ce l’hai?

Butta là, vieni qua, chi la vende a chi la da?

Dove sei? Dove stai? Fatti sempre i fatti tuoi

Di chi sei? Ma che vuoi? Il dottore non c’è mai

Prendi e vai, prendi e vai, tu non prendi se non dai

Vieni qua, ma che fai? Dove vai? Con chi ce l’hai?

Di chi sei? Ma che vuoi? Dove vai? Con chi ce l’hai?

Butta là, vieni qua, chi la vende a chi la da?

Dove sei? Dove stai? Fatti sempre i fatti tuoi

Di chi sei? Ma che vuoi? Il dottore non c’è mai

Prendi e vai, prendi e vai, tu non prendi se non dai

Il significato del brano

Il significato di “Gianna” per certi versi, rimane ancora un mistero. Alcuni dicono che Gianna si riferisca ad una donna transessuale o prostituta, per altri invece rappresenta l’immagine ideale di qualsiasi persona. Infine, secondo la sorella di Rino Gaetano, la canzone sarebbe dedicata a lei stessa, ma il cantante scelse un altro nome perché più orecchiabile. La ripetizione del nome Gianna o frasi come “Prendi e vai” sono diventati dei veri e propri tormentoni, sono entrati nell’immaginario collettivo e lì rimarranno per sempre.