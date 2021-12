GIanluca Vacchi ha rotto il silenzio dopo che è stato assolto dall’accusa di bancarotta fraudolenta. Il processo è durato ben 18 anni.

Gianluca Vacchi assolto: le parole

Dopo 18 anni di iter giudiziario Gianluca Vacchi ha potuto finalmente tirare un sospiro di sollievo: l’imprenditore è stato assolto dall’accusa di bancarotta fraudolenta per aver ceduto la sua società, la Last Minute Tour (per una cifra pari a 29 milioni di euro) alla Hit di Calisto Tanzi, e che gli era costata l’accusa di per distrazione nel processo Parmatour, filone del crac Parmalat.

“Quando stai sotto processo per 18 anni e poi vieni assolto perché il fatto non sussiste, due cose da dire uno ce l’ha, perché la gioia è grande, ma 18 anni sono lunghi, eterni”, ha dichiarato Vacchi, e ancora:

“La prima è ringraziare i giudici del Tribunale di Parma che hanno preso in mano questo dossier penale con serietà e lo hanno valutato in tutta la sua inconsistenza arrivando a un’assoluzione totale.

La seconda è che vivere 18 anni sapendo che il fatto non è mai sussistito è un’esperienza abbastanza forte e molto dolorosa”.

Gianluca Vacchi: i social

Oggi Gianluca Vacchi è considerato una vera e propria star sui social e lui stesso ha affermato che avrebbe iniziato a usarli proprio nella fase più difficile del processo a suo carico.

“A lungo, non ho più potuto fare l’imprenditore, l’accesso al credito era chiuso. Mi era rimasta solo la partecipazione nell’Ima di famiglia.

Mi sono inventato una vita su Instagram, ho creato l’azienda di me stesso, perché la vita reale era talmente opprimente che me ne sono inventato una virtuale. Instagram è nato come distrazione, nel 2013, nel momento più cruento dell’iter processuale. Però alla fine, se sono l’uomo che sono, è anche perché ho passato questo grande dolore e l’ho sconfitto prima dentro me stesso e poi in tribunale. Ho avuto la forza di reinventarmi, lavoro con grandi marchi globali, faccio il deejay a livello internazionale, ed è stato solo per mia forza, la mia tenacia”, ha ammesso.

Gianluca Vacchi: la famiglia

Oggi l’imprenditore sembra aver finalmente superato questa difficile fase della sua vita e continua a godersi il tempo accanto a sua figlia, la piccola Blu Jerusalema, e la sua fidanzata, la modella Sharon Fonseca.