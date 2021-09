È arrivato quel momento: le giornate si stanno piano piano accorciando e le temperature si stanno via via rinfrescando. Con la calda estate che lascia il posto all’autunno quindi arriva anche il momento di fare un po’ di sano decluttering, ovvero quel metodo che ci aiuta a sistemare il nostro guardaroba per fare spazio ai capi della prossima stagione.

Un’ottima scusa per fare shopping! Avete già dato un’occhiata alle giacche in jeans di tendenza per l’autunno 2021?

Giacche in jeans per l’autunno 2021

Ad ogni stagione i suoi must. Così come l’estate ha i sandali, la primavera i trench e l’inverno i maglioni di lana, anche l’autunno ha i suoi indumenti da considerare imprescindibili, come i capispalla tra cui figurano ovviamente anche le giacche in jeans ideali per affrontare i primi freddi.

Scopriamo quali sono i modelli più belli per la stagione 2021.

Giacche in jeans per l’autunno 2021: le collaborazioni di Levi’s

Se si parla di denim non si può non citare il brand che di questo materiale ne ha fatto un vero e proprio marchio di fabbrica. Stiamo parlando di Levi’s, che ha già mostrato quelle che sono le sue giacche in jeans. Un denim dal taglio semplice, ideale per un total look con i pantaloni in jeans, che può essere arricchito con coloratissime patch, come quelle della collaborazione Levi’sXDead patches.

A proposito di collaborazioni, da quella di Levi’sXMiu Miu nasce un completo molto romantico in giacca e pantalone in denim. Il capospalla che si può anche indossare separatamente, è impreziosito da ricami floreali in pizzo sul colletto e una cascata di perline e brillantini su spalle e polsini.

Giacche in jeans per l’autunno 2021: le proposte di Acne Stuios

La vastissima selezione di Acne Studios sembra voler seguire la linea del “less is more” e le giacche in jeans di questo brand non fanno eccezione. Ne è una dimostrazione, per esempio, questo modello dal taglio classico e dal lavaggio molto chiaro, quasi candido.

Ma Acne Studios propone anche un modello molto particolare, il cui design pare sia un connubio di tessuti rimasti dalle collezioni precedenti. Ecco quindi lavaggi diversi che insieme creano un capo di tendenza che fa anche del bene all’ambiente. Come? Evitando gli sprechi, scegliendo quindi di riutilizzare tessuti già esistenti evitando così l’impiego di nuovo materiale.

Giacche in jeans per l’autunno 2021: Alexander McQueen

Chi è invece decisamente molto lontano dalla filosofia del poco è meglio portata avanti da Acne Studios, è Alexander McQueen. Da questo brand si possono trovare appunto diversi modelli di giacche in jeans molto particolari. Come la giacca con taglio a top crop che finisce con una piccola coda nella parte posteriore. I dettagli di tendenza sono le maniche lunghe molto ampie e a sbuffo.

Un altro stile molto particolare e ricercato delle giacche di Alexander McQueen è quello che si può definire ibrido. Come questo bellissimo modello composto dalla parte interna, maniche e tascone in jaquard di seta color kaki e, ovviamente, il denim che dalla parte anteriore va a cingere anche la vita.