Di capispalla per l’inverno non ne abbiamo mai abbastanza: dal classico piumino al cappotto lungo, dalla mantella fino ad arrivare ai parka e ai chiodi di pelle. Ma quest’anno tra le novità e le tendenze da seguire troviamo anche le giacche.

Se non sapete quale scegliere, non vi preoccupate, ce ne sono di tutte le tipologie e per tutti i gusti. Ma quelle che hanno conquistato di più in assoluto noi donne sono le giacche in velluto: vediamo qui di seguito i migliori modelli da comprare per l’inverno 2020 21.

Giacche in velluto inverno 2020 21

Modello iconico di stagione in stagione, la giacca in velluto, o per dirla all’inglese la velvet jacket, è quel tipo di giacca che bisogna avere sempre nell’armadio.

Ha il potere di trasformare anche i look più casual in qualcosa di più ricercato ed è sinonimo di eleganza e raffinatezza senza tempo. Uno di quei capi jolly e passepartout da tenere sempre a portata di mano, da abbinare con qualsiasi cosa. Sia con outfit più casual (appunto come detto prima) con jeans e sneakers, sia con gonne e vestiti più rigorosi. E per finire, anche in occasioni importanti o in serate particolari, come elemento di decoro ad un bel pantalone palazzo dello stesso tessuto o ad un vestito gioiello.

Anche se la giacca in velluto è classica e molto sofisticata, è sempre super trendy, e anche per quest’anno, possiamo stare tranquille che avremo il nostro pezzo forte. Infatti, per l’inverno 2020 21 è uno dei must per eccellenza in fatto di giacche e capispalla. Non c’è un modello più in voga di altri, ma ogni brand, luxury o low cost, ha creato il proprio, giocando su lunghezze, colori e fantasie.

Con cosa abbinarla?

La vera domanda non è indossarla oppure no, ma “con cosa abbinarla”. E la risposta è più semplice: con tutto! Ovviamente dipende dal modello che sceglierete, se più sciancrato, più svasato, più lungo, più corto, più morbido e over oppure più stretto, con bottoni o fatta a portafoglio.

Al di là di questo, gioca un ruolo fondamentale anche il colore.

Quindi, sì a tonalità neutre come il nero, il grigio, il marrone, il beige con tutte le nuance e con tutto, come jeans, pantaloni taglio completo, pantaloni morbidi, pantaloni culotte. Oppure con gonne plissettate lunghe, gonne corte, pantaloni in simil pelle, vestiti lunghi e leggermente svasati, abiti da sera, velluto su velluto.

Se invece optate per un colore più vivace come il rosso, l’arancione, il viola, il giallo o il blu o colori pastello come il rosina e l’azzurrino, fate attenzione a non esagerare. Cercate di mantenere una certa linearità e pulizia nella scala cromatica del look.

I migliori modelli 2020 21

Se non sapete ancora quale scegliere, vi aiutiamo noi nella scelta mostrandovi alcune tipologie di giacche in velluto di tendenza per quest’anno. Che sia semplice e minimale oppure con qualche ruches, l’importante è optare per quella più versatile:

Isabel Marant

Semplice, minimale, declinata in una nuance classica e perfetta da abbinare con tutto. L’ideale se non si ama osare negli accostamenti.

Galvan

Velvet jacket più ricercata ed elegante, conquista per la sua particolarità nell’intreccio e per il colore. Ideale per abiti da sera, per pantaloni taglio completo, per gonne tailleur o con dei jeans per un look sofisticato ma informale.

Uniqlo

Il modello che vi proponiamo ora è molto casual e veramente versatile. Provatelo con dei jeans o con un mini dress sui toni del nero: non ve ne pentirete!

Tommy Hilfiger

E per finire, un altro modello più ricercato e raffinato, ma veramente da considerare per la sua eleganza e per la sua nuance très chic: