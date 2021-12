Alfonso Signorini è tornato in onda lunedì 13 dicembre con la ventisettesima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Una puntata particolarmente attesa, nel corso della quale Alfonso Signorini ha espresso i propri dubbi sul rapporto tra Alex e Soleil.

Ecco cosa è successo.

Alex Belli, lo sfogo dell’attore

Nel corso della ventisettesima puntata del Grande Fratello Vip si è parlato ancora una volta di Alex Belli. L’attore è l’unico a non aver ricevuto alcun messaggio dai parenti. A tal proposito il concorrente ha quindi commentato: “Ho tre fratelli, mi aspettavo almeno un messaggio, anche perché avevo bisogno di un po’ di incoraggiamento“.

Alex Belli, il rapporto con Soleil

Finito di recente al centro dell’attenzione per via del suo rapporto con Soleil, dell’influencer e l’attore si è parlato anche nel corso della ventisettesima puntata del Grande Fratello Vip. In particolare Alex Belli nei giorni scorsi ha manifestato la volontà di uscire dalla casa più spiata d’Italia.

A tal proposito ha dichiarato: “Soleil mi ha fatto tornare lucido, poi in questi giorni ho cercato di ritrovare il mio centro.

Il mio stato d’animo è quello di uscire, riprendere la mia vera vita che sta andando a rotoli, quella che sta fuori di qui. Quello che ho vissuto sino ad ora con Soleil è la vita che abbiamo costruito qui dentro. È bellissima, vera ed emozionante, ma non so dove stiamo andando“.

Alex Belli, le parole di Alfonso Signorini

A destare particolare interesse, inoltre, sono state le parole di Signorini. Dopo aver chiuso il collegamento con la casa, infatti, il conduttore, rivolgendosi ai telespettatori ha affermato: “Mi sento in profondo imbarazzo quando parliamo della storia tra Alex e Soleil. Mi chiedo se tutto quello che stanno vivendo corrisponda a una storia già scritta, già pianificata da loro in ogni dettaglio, o se è il frutto di una serie di emozioni che non hanno saputo controllare. Insomma, è tutto finto oppure no? Io un’idea me la sono fatta, ma vi posso garantire che da conduttore di questo programma mi limiterò a raccontare quello che accade, nel bene e nel male. Poi sarà il tempo a dare risposta a tutte le legittime domande“.