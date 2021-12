L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, Samy Youssef, ha deciso di svelare alcuni retroscena sul rapporto tra Alex Belli e Delia Duran, emersi dopo la partecipazione della coppia a Temptation Island.

GF Vip, Samy Youssef: i retroscena sul rapporto tra Alex Belli e Delia Duran a Temptation Island

In occasione della sua partecipazione a Radio Radio al programma Non succederà più condotto da Giada Di Miceli, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, Samy Youssef, ha rivelato alcuni retroscena sul rapporto tra Alex Belli e Delia Duran.

A questo proposito, il modello ha osservato: “Sono uscite delle foto di Delia che bacia un altro. Io da marito non potrei mai essere tranquillo. È tutto programmato, poi loro si vantano di essere una coppia aperta.

Sono proprio una coppia aperta davvero. Se io vedo mio marito che bacia un’altra e continua a farlo non sto così tranquilla”.

GF Vip, Samy Youssef: il tentatore di Delia Duran

Particolarmente infastidito dai comportamenti dell’attore al Grande Fratello Vip, poi, Samy Youssef ha raccontato alcuni particolari che hanno riguardato la partecipazione di Alex Belli e Delia Duran a Temptation Island: “Poi Delia ha avuto questi stessi atteggiamenti di Alex a Temptation Island. E quindi c’è qualcosa che non va.

Il tentatore di Delia è diventato mio amico, si chiama Riccardo. Lui le ha scritto per incontrarsi, chiedendo se Alex poteva infastidirsi. Lei ha risposto ‘Riccardo ricordati che siamo gente di televisione e sappiamo quello che dobbiamo fare per apparire’”.

GF Vip, Samy Youssef: il rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge

Infine, Samy Youssef ha espresso alcune considerazioni sulla vicinanza tra Alex Belli e Soleil Sorge, spiegando che dal suo punto di vista la gieffina sarebbe realmente interessata all’attore: “Nonostante Soleil non mi stia simpatica l’apprezzo per la sua sincerità e il suo carattere. Su Alex posso dirti che sono entrato e avevo già le idee chiare su di lui. Abbiamo fatto Temptation Island 2019 e lì non mi è piaciuto per niente. Là dentro sta facendo l’attore. Per me tutto quello che fa è scena, anche con Manuel. È tutto programmato, non ho mai creduto ad Alex, anche se ho provato a dargli una possibilità – e ha concluso –. Io credo che Soleil si stia innamorando veramente di Alex ma Alex ci sta giocando. Mi dispiace che una ragazza così intelligente come Soleil cada nel gioco di Alex”.