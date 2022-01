Nella casa del Grande Fratello Vip si è fatta conoscere al pubblico insieme alle sue sorelle. Non sono mancate le polemiche nei suoi confronti, ma forse era solo questione di tempo: giorno dopo giorno, Lulù Selassié si è fatta apprezzare dai fan del programma, che continuano a fare il tifo per lei.

La gieffina si è fatta conoscere con le sue fragilità e la sua dolcezza, a volte sbagliando e altre lasciandosi andare a confidenze profonde. Proprio tra le mura di Cinecittà ha trovato l’amore, Manuel Bortuzzo, che ora ha abbandonato la casa per via di alcuni problemi di salute. Tuttavia, lontano da Cinecittà e senza i riflettori puntati 24 ore su 24, lui è il suo sostenitore numero 1 (come conferma la dedica che le ha indirizzato).

Intanto la giovane vippona è pronta a mostrare la sua tenacia e proseguire l’avventura al Gf Vip.

Lulù però non nasconde il suo disappunto nei confronti di alcune dinamiche diventate centrali nel gioco. Di cosa si tratta? Naturalmente del triangolo più chiacchierato del momento, quello tra Delia Duran, Alex Belli e Soleil Sorge. Il gossip impazza e loro dominano le classifiche della cronaca rosa nostrana. Tuttavia, Lulù e altri concorrenti appaiono piuttosto infastidi dall’ampio spazio – non privo di polemiche e discussioni – lasciato ai 3 protagonisti puntata dopo puntata.

Lulù Selassié vorrebbe si parlasse anche di altro e non solo (o quasi) di Alex e del suo rapporto controverso con Delia e Soleil.

Parlando con Sophie e Federica, Lulù si è lasciata andare a uno sfogo personale, senza tralasciare alcuni sospetti maturati nel tempo.

Gf Vip, lo sfogo di Lulù: le sue parole su Soleil, Alex e Delia

“Già immagino la puntata di venerdì. Parleranno delle radio che abbiamo fatto, un pezzetto piccolo. Poi inizierà con la solita cosa. Io dico, ma perché non ci lasciano tutti in camera a parte loro e arriviamo in salotto quando hanno finito?“, ha detto chiaramente Lulù.

Quindi ha ribadito: “Sì, ci chiamano quando hanno fatto, perché non ce la faccio più. Quando parlano di loro 3, vorrei sbattermi qualcosa in testa. Cioè sono seria, non ce la faccio. Alex con i suoi tweet del ca**o, ragazze io non ce la faccio più“.

Stando a quanto raccontato da Lulù, anche Manuel era piuttosto stanco della situazione. Infatti, ha aggiunto: “Voglio proprio vedere la faccia di Manuel quando ci sarà questo argomento. A parte che lui all’inizio è sempre stato molto diplomatico, ma nell’ultimo mese non gli fregava proprio più nulla e diceva tutto. Era già stufo di tutto, di tutte queste ridicole tarantelle qua. Roba inventata, perché lui mi ha confessato che pensava fosse una cosa programmata dall’inizio. Secondo me tutti e tre si sono messi d’accordo prima, direi che è palese che abbiano fatto questo”.

Gf Vip, lo sfogo di Lulù: la reazione di Sophie e Federica

Dopo le considerazioni fatte da Lulù, le due coinquiline hanno voluto fare una precisazione.

Secondo il loro punto di vista, infatti, Soleil sarebbe estranea alle logiche di spettacolo forse orchestrate con anticipo dai due coniugi, Alex e Delia. “Soleil no”, hanno detto Federica e Sophie.