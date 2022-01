A seguito della sfuriata fatta dall’illusionista nella puntata di venerdì 31 gennaio, Giucas Casella ha avuto un nuovo confronto con Nathalie Caldonazzo durante il quale ha espresso le sue motivazioni. Tra i due c’è stato infine modo di riappacificarsi grazie ad un abbraccio finale: il caso è stato quindi chiuso.

Giucas Casella Nathalie Caldonazzo, l’illusionista: “Penso di essere andato fuori di testa”

Giucas Casella parlando di quanto successo nell’ultima puntata ha ammesso di essere andato su tutte le furie: “Rivedendomi penso di essere andato fuori di testa. Sono così. Purtroppo quando ho una reazione negativa e non ho colpa, vado su tutte le furie. Io non sto recitando, sono così. Qui sono spensierato, non ho strategie. Non penso alle strategie. Vado avanti così”.

Nathalie Caldonazzo: “So che mi nominerà ancora”

Nathalie Caldonazzo su Giucas Casella aveva inizialmente messo le mani avanti: “Io non credo che lui sia così rintronato, ci gioca. Tanto so che mi nominerà ancora. Fa finta di non sentire, ma lui sente tutto”.

Sonia Bruganelli su Nathaly: “A me sembra assurdo che Giucas debba giustificarsi”

Ad un certo punto l’opinionista Sonia Bruganelli rivolgendosi a Nathalie Caldonazzo ha dichiarato senza mezzi termini: “A me sembra assurdo che Giucas debba giustificarsi con Nathaly.

Costruire è difficile ma per distruggere basta un attimo. Tu Nathaly stai distruggendo, le persone che sono dentro da quattro mesi hanno fatto spettacolo”.