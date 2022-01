Nuovo concorrente al Grande Fratello Vip: chi è Gianluca Costantino, il modello e personal trainer amico di Alessandro Basciano pronto a entrare nella Casa più spiata d’Italia.

GF Vip, Gianluca Costantino entra nella Casa: chi è il nuovo concorrente del reality

Nel corso della puntata di venerdì 28 gennaio del Grande Fratello Vip, farà il suo ingresso all’interno della Casa più spiata d’Italia un nuovo concorrente: si tratta di Gianluca Costantino, modello e personal trainer amico di Alessandro Basciano.

A circa un mese e mezzo dalla fine della sesta edizione del reality, il giovane napoletano è pronto a varcare la soglia rossa della porta del loft di Cinecittà e mettere a dura prova gli equilibri già precari che esistono tra i concorrenti.

Gianluca Costantino: la carriera da modello e personal trainer

Gianluca Costantino è nato a Napoli nel 1988 ed è particolarmente famoso nel mondo della moda e su Instagram, piattaforma sulla quale vanta oltre 20.000 followers.

Al momento, il modello lavora come testimonial per una nota casa di moda, sponsorizzandone la linea di intimo.

Tra i personaggi del mondo dello spettacolo che seguono sui social la new entry del GF Vip, invece, figurano Alex Belli e Antonella Mosetti mentre pare essere molto amico di Alessandro Basciano.

Sulla base delle informazioni note, Gianluca Costantino ha conseguito una laurea in economia e finanza ma ha, poi, deciso di dedicarsi alla sua passione per il fitness e per lo sport, diventando personal trainer.

Vita privata del nuovo concorrente del GF Vip

Per quanto riguarda la vita privata del nuovo gieffino, non sono state diffuse notizie circa suoi eventuali impegni sentimentali. Il modello e personal trainer, infatti, è da sempre molto riservato circa le sue liaison o le storie d’amore vissute in passato. È possibile, quindi, che non sia impegnato.