Nella casa del GF Vip una fraase di Gegia sul conto di Marco Bellavia ha mandato su tutte le furie gli altri concorrenti.

Gegia: la frase su Marco Bellavia

Al GF Vip Gegia continua a far discutere per il suo comportamento nei confronti dell’ex concorrente Marco Bellavia e contro di lei l’Ordine degli psicologi della Regione Lazio ha anche aperto un’istruttoria.

In tanti se la sono presa quando, nelle ultime ore, l’attrice ha dichiarato agli altri concorrenti in riferimento a Bellavia: “Ma non lo vedete quanto sta bene? Siamo noi che stiamo male”.

La sua affermazione ha mandato su tutte le furie in primis i suoi coinquilini, e Edoardo Donnamaria ha tuonato contro d lei affermando: “Ma tu non puoi dire ste caz***e, poi dici che uno si innervosisce”.

Antonella Fiordelisi e Pamela Prati si sono dette d’accordo con lui, e in tanti si chiedono se la questione avrà ulteriori sviluppi e se Gegia rischierà una nomination per via delle sue affermazioni. Nei giorni scorsi la concorrente aveva chiesto pubblicamente scusa per il suo comportamento con Marco, ma in tanti hanno comunque trovato scorretto il suo comportamento.

Il messaggio di Bellavia

Nelle ultime ore lo stesso Marco Bellavia ha rotto il silenzio via social scrivendo: “Comunque quanta cattiveria in questa casa del GF Vip…

Perché?”. In tanti si chiedono con chi ce l’avesse e se la sua frase fosse riferita proprio a Gegia che, al momento, non è stata messa al corrente della questione. Signorini la chiamerà a rispondere delle sue azioni nella prossima diretta?