La data d’inizio del GF Vip 7, fino a qualche ora fa fissata al 19 settembre, potrebbe slittare. Secondo un’indiscrezione, il reality condotto da Alfonso Signorini potrebbe aprire i battenti nel mese di ottobre.

GF Vip 7: la data d’inizio slitta ad ottobre

Fino a qualche ora fa, la data d’inizio del GF Vip 7 era fissata per lunedì 19 settembre. A confermare il debutto anche il conduttore Alfonso Signorini, raggiunto da una pagina social che si occupa del reality più spiato d’Italia. Il programma di Canale 5, però, potrebbe subire un ritardo sulla tabella di marcia e andare in scena nel mese di ottobre. Il motivo? Le prossime elezioni politiche, ufficializzate per il 25 settembre 2022.

Il GF Vip 7 inizia a ottobre: l’indiscrezione

La pagina Instagram GF Vip News ha scritto:

“Premetto: ciò che sto per dirvi non è ufficiale ma da confermare. È di ieri la notizia che vede la partenza del programma il 19 settembre, come per altro confermato dallo stesso Alfonso a una pagina del GF. E però da sottolineare che la data potrebbe subire un ulteriore slittamento, causa elezioni straordinarie del 25 settembre”.

Pertanto, il GF Vip 7 potrebbe ritardare la data d’inizio a causa delle elezioni straordinarie dovute alla crisi di governo. Se il reality dovesse aprire i battenti il 19 settembre, infatti, i Vipponi non potrebbero andare a votare.

GF Vip 7: problemi a causa delle elezioni politiche

Non si potrebbe concedere ai Vipponi di uscire dal GF Vip 7 per andare a votare? No, perché poi dovrebbero sottoporsi ad una quarantena. Pertanto, l’unica soluzione è aprire i battenti direttamente nel mese di ottobre:

” Si sta dunque valutando di far partire il GFVIP il 3 ottobre, così da sorvolare tutto il periodo delle elezioni e le relative proposte televisive su questo evento politico”.

Al momento, è bene sottolinearlo, né gli autori del reality e né tantomeno Signorini hanno confermato la nuova data d’inizio.