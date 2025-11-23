Gestire la Perdita di Peso con il GLP-1: Come Proteggere i Muscoli Efficacemente

La perdita di peso rapida e significativa associata all’uso di farmaci come il GLP-1 può avere effetti sorprendenti sul corpo. Tuttavia, una figura più snella può anche generare preoccupazioni legate alla laxità della pelle e alla possibile perdita di massa muscolare. Questo fenomeno, noto come l’\”effetto Ozempic\”, ha portato a un aumento della domanda di procedure per il rassodamento della pelle e la scultura del corpo. È fondamentale, però, integrare un programma di allenamento mirato per recuperare e mantenere la massa muscolare.

Secondo la trainer certificata Megan Davies, la massa muscolare è essenziale per mantenere un metabolismo attivo e sostenere il controllo del peso a lungo termine. “La massa muscolare non solo ci aiuta a sentirci forti e a muoverci con agilità, ma è anche fondamentale per la nostra salute generale,” afferma Davies.

Affrontare la perdita di peso con il GLP-1

Quando si utilizza un farmaco come il GLP-1 per perdere peso, è comune che una parte di questo calo includa una certa quantità di muscolo.

Tuttavia, Davies sottolinea che una corretta pianificazione e un approccio attivo possono ridurre significativamente la percentuale di perdita muscolare. “Un programma di allenamento regolare, abbinato a una dieta ricca di proteine e nutrienti, è fondamentale per preservare la massa muscolare,” chiarisce.

L’importanza dell’allenamento di forza

Per mantenere e sviluppare la massa muscolare, l’allenamento di forza è essenziale. Non è solo una necessità per chi utilizza il GLP-1, ma rappresenta una base fondamentale per tutti, specialmente con l’avanzare dell’età.

“L’allenamento mirato non è solo utile durante la perdita di peso, ma è una forma di cura personale che supporta la salute del corpo e della mente nel tempo,” afferma Davies.

Tipi di esercizi e approccio all’allenamento

Ma quali sono esattamente gli esercizi di forza raccomandati? Davies suggerisce di concentrarsi su movimenti come squat, affondi, stacchi e variazioni di hip hinge, oltre a press e trasporti. Questi esercizi sono efficaci perché coinvolgono più gruppi muscolari contemporaneamente, contribuendo a ricostruire la massa muscolare persa durante il processo di dimagrimento.

Non dimenticare il cardio

Oltre all’allenamento di forza, è importante non trascurare il cardio. Davies consiglia di integrare attività come passeggiate, esercizi cardio a bassa intensità e brevi sessioni di alta intensità per migliorare la salute cardiovascolare. “È essenziale considerare il proprio programma di allenamento come un approccio olistico al benessere, piuttosto che limitarsi a una strategia per perdere peso,” aggiunge.

Stabilire obiettivi realistici e attrezzature necessarie

Stabilire obiettivi di fitness è spesso più semplice che mantenerli. La frequenza dell’allenamento dipende dal livello di partenza e dall’esperienza individuale. “Per chi è alle prime armi o sta riprendendo dopo un lungo periodo di inattività, iniziare con due sessioni di allenamento di forza a settimana, accompagnate da una sessione di cardio a bassa intensità e un giorno dedicato alla mobilità, è un ottimo punto di partenza,” spiega Davies.

Man mano che il corpo si adatta e la forza aumenta, è consigliabile incrementare gradualmente il volume e l’intensità degli allenamenti, puntando a tre sessioni di forza settimanali e due o tre di cardio, mescolando intensità diverse. “Personalmente, preferisco una sessione breve di cardio ad alta intensità seguita da un esercizio di mobilità,” suggerisce.

Attrezzatura per il tuo allenamento a casa

Non è necessario avere un abbonamento costoso in palestra o attrezzature sofisticate per rendere efficace un programma di allenamento. “Molti credono erroneamente che siano necessari pesi pesanti o una palestra completa per costruire muscoli. In realtà, si può iniziare con attrezzature molto semplici e fare progressi significativi,” sottolinea Davies. Anche solo l’uso del proprio peso corporeo può rivelarsi un ottimo punto di partenza.

Iniziare con un paio di dumbbell di peso moderato e uno più pesante, insieme a un tappetino, è un’ottima scelta. “Con il tempo e l’adeguamento del corpo, è possibile aggiungere pesi più elevati per continuare a progredire,” afferma. Altri strumenti utili potrebbero includere una panca resistente, bande elastiche, anelli di resistenza e pesi per le caviglie, tutti perfetti per ampliare il repertorio di esercizi senza occupare troppo spazio. La varietà nell’allenamento non solo rende le sessioni più interessanti, ma incoraggia anche a mantenere una pratica di allenamento costante nel tempo.