A pochi giorni dalla nascita di sua figlia, la piccola Sole, Georgette Polizzi ha dovuto recarsi in ospedale per una ricaduta dovuta alla sclerosi multipla.

Georgette Polizzi: la ricaduta

Georgette Polizzi ha avuto una ricaduta dovuta alla sclerosi multipla e per questo è stata costretta a recarsi in ospedale per ricevere le terapie mirate.

Da pochi giorni la stilista è diventata mamma di una bambina, la piccola Sole, che non vede l’ora di poter riabbracciare. Durante i 9 mesi di gravidanza Georgette non ha praticamente accusato i sintomi della sclerosi multipla e per questo, ora che è diventata mamma, è ancora più doloroso per lei dover fare i conti con la malattia.

“Vado a letto con un velo di tristezza. In questi nove mesi sono stata troppo bene, la b***da mi ha dato tregua e non ho mai sentito la sua presenza a tal punto che alcune volte mi “dimenticavo” di lei.

Domani sedermi su quella sedia per ore e ore mi ricorderà che lei invece è dentro di me. Spero che le ore pasino in gretta dandomi la possibilità di tornare a casa dalla mia bomba, per dimenticarmi di tutto”, ha scritto via social Georgette, che può sempre contare sul sostegno di suo marito, Davide Tresse.

Georgette Polizzi: la nascita della figlia

Il 21 marzo 2022 Georgette Polizzi ha dato alla luce una bambina, la piccola Sole.

Lei stessa ha rivelato che durante il parto l’anestesia le avrebbe ricordato gli esordi della sclerosi multipla e le avrebbe causato un attacco di panico.