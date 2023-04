George & Tammy su Paramount Plus: la trama

La serie tv George & Tammy racconta la tormentata storia d’amore tra i due cantanti di musica country. Una storia travolgente e tormentata, che riuscirà a conquistare tutti i telespettatori.

George & Tammy: la trama della serie tv



George Jones e Tammy Wynette sono due giganti della musica country. La loro storia d’amore, tormentata e passionale, si intreccia ad una straordinaria carriera, che non è stata particolarmente semplice. La donna è una delle più influenti artiste della sua generazione, mentre lui è considerato uno dei più grandi cantanti country di sempre. George & Tammy hanno formato un duo musicale di grande successo e mentre erano in tour, la donna, che era sposata con il marito Don Chapel, si è innamorata di lui. È nata una storia d’amore davvero travolgente e piena di alti e bassi, particolarmente tormentata, ma che li ha segnati per sempre. I due sono stati sposati dal 1969 al 1975 e la serie tv si basa sul racconto del loro amore fatto dalla figlia Georgette in un libro. I due cantanti hanno continuato a lavorare insieme anche dopo il divorzio, rimanendo sempre uno accanto all’altra, anche se avevano dei nuovi partner. Il loro amore non si è mai spento, è andato oltre i problemi con l’alcol, i problemi con la droga, il successo e anche oltre il divorzio. Tanto che quando Tammy Wynette è morta a soli 55 anni, George Jones è rimasto così sconvolto da chiedere di riesumare il corpo per poter avere la certezza che fosse realmente deceduta.

George & Tammy: la storia d’amore su Paramount Plus



La storia d’amore tra George e Tammy debutterà in Italia su Paramount Plus, il 27 aprile 2023. Racconterà la storia della complicata relazione tra questi due giganti della musica del country, dei tormenti, dei problemi, degli alti e bassi e del legame che non si è mai spezzato. A dare il volto ai due protagonisti sono le star Jessica Chastain e Michael Shannon, mentre alla regia è stato chiamato Giovanni Hillcoat. Un dettaglio che lascia senza parole è che i due attori hanno eseguito personalmente le canzoni, con la propria voce. Mr & Mrs Country Music stanno per arrivare sul piccolo schermo, con la loro profonda e tormentata storia d’amore. Sarà davvero impossibile non appassionarsi alle loro vicende e al racconto della figlia. La loro relazione, come ha sottolineato anche l’attrice Jessica Chastain, fece un grande scalpore a quei tempi, anche perché una cantante doveva essere perfetta e non poteva certo andarsene con un altro uomo. La loro storia è davvero unica, non è come le altre, e sarà davvero un piacere per i telespettatori conoscerne i dettagli più intimi e più profondi, con uno sguardo davvero intenso su una storia che deve sicuramente essere raccontata. L’appuntamento con Tammy Wynette, George Jones e la loro complicata relazione è previsto per il 27 aprile 2023, su Paramount Plus. Una storia che riuscirà ad appassionare, consigliata e sicuramente da non perdere. Perché un amore così è difficile da trovare e quando sboccia merita di essere ricordato e raccontato.