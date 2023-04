La prima stagione di George & Tammy sta per debuttare su Paramount Plus, ma i telespettatori si chiedono già se ci sarà un secondo capitolo di questa appassionante storia vera. Scopriamo insieme i dettagli.

George & Tammy: ci sarà una seconda stagione?



George & Tammy è una serie tv creata da Abe Sylvia e diretta da John Hillcoat, che uscirà su Paramount Plus a partire dal 27 aprile 2023. Il debutto di questa prima stagione della serie tv è particolarmente atteso, perché parla di una storia vera, molto intensa e appassionante, che riguarda l’amore travolgente tra due star della musica country, Tammy Wynette e George Jones. I due protagonisti saranno interpretati da Jessica Chastain e da Michael Shannon, che hanno anche cantato personalmente le canzoni presenti negli episodi della serie tv, che in tutto sono sei. Due leggende della musica country, che hanno avuto una tormentata e travolgente storia d’amore, mentre le loro carriere si intrecciavano. Jessica Chastain, per la sua interpretazione, ha ricevuto anche una nomination come migliore attrice ai Golden Globe. Si tratta di una serei tv ispirata al libro The Three of Us: Growing Up with Tammy and George, scritto dalla loro figlia, Georgette Jones. La serie tv, che negli Stati Uniti è uscita lo scorso 4 dicembre, ha ottenuto delle recensioni davvero ottime, anche grazie alla performance molto apprezzata dei due protagonisti. La prima stagione di George e Tammy segue una trama lineare, raccontando il sodalizio artistico tra le due star e la relazione tormentata e travolgente al di fuori del palcoscenico. La serie tv sarà disponibile su Paramount Plus a partire dal 27 aprile 2023 e per il momento non è ancora chiaro se ci sarà un eventuale rinnovo. Essendo una serie tv di genere biografico, viene da pensare che la storia si concluderà in questa prima stagione. Ma mai dire mai, perché l’eventuale successo della serie potrebbe anche portare alla decisione di andare avanti con un nuovo capitolo tutto da scoprire. Per il momento è ancora troppo presto per fare previsioni.

George & Tammy: la storia delle due star del country



Negli anni Settanta, Tammy Wynette era tra le artiste più popolari della musica country, tanto da raggiungere le vette di tutte le classifiche. Nello stesso periodo ha conosciuto e sposato la superstar della musica country, George Jones. Una storia che ha fatto scalpore, perché quando Tammy si è innamorata del suo collega, era sposata con il cantante Don Chapel. A quei tempi una donna non poteva lasciare un uomo per andarsene da un altro, per cui la relazione fu molto criticata. Nonostante questo, i due hanno avuto una straordinaria carriera insieme, mentre hanno condiviso una relazione complicata e tormentata nel privato. Il loro matrimonio è durato dal 1969 al 1975. Tammy Wynette ha venduto circa 30 milioni di dischi in tutto il mondo, ha ricevuto due Grammy Awards, tre premi della Country Music Association e due Academy of Country Music Awards. È stata anche una tra le prime interpreti femminili della musica country ad avere dischi certificati oro e platino dalla Recording Industry Association of America. George Jones, invece, è stato ritenuto uno dei cantanti country più famosi e di talento di sempre. Insieme hanno creato un duo eccezionale, ma anche una travolgente storia d’amore.