Diventate iconiche per le loro gambe lunghissime e i loro capelli biondi, le gemelle Kessler sono oggi ricordate come il duo artistico più noto della televisione italiana degli anni ’60 e ’70. Scopriamo la loro storia e il percorso che le ha portate al grande successo in televisione.

Chi sono le gemelle Kessler

Le gemelle Kessler, composte dalle sorelle Ellen e Alice Kessler, sono un noto duo artistico tedesco. Nate a Nerchau il 20 agosto 1936, iniziano a frequentare corsi di danza fin da piccole partecipando anche a un programma per giovani al Teatro d’Opera di Lipsia. Durante gli anni dell’adolescenza decidono di fuggire dalla loro cittadina, sotto il controllo della Repubblica Democratica Tedesca, verso Dusseldorf, nella Germania Ovest.

Qui intraprendono la carriera di ballerine esibendosi anche in numerose città estere. Oltre agli spettacoli a Parigi, nel corpo di ballo delle Blueball Girls, partecipano anche all’Eurovision Song Contest del 1959. Si avvicinano inoltre in questi anni anche al mondo del cinema e delle commedie musicali facendosi conoscere e ottenendo discreta notorietà.

L’esordio delle gemelle Kessler

Con l’inizio degli anni ’60 decidono di trasferirsi in Italia dove prendono parte alla trasmissione “Giardini d’inverno” per la regia di Antonello Falqui.

Qui lanciano alcuni brani diventati iconici come “Pollo e champagne” o “Concertino” e iniziano a porre le basi per quello che sarà un percorso vario.

Presto infatti realizzano film con registi noti come “Il giovedì” o “I complessi” di Dino Risi, ma anche spettacoli a teatro con piece di Bertolt Brecht. Il successo è strabiliante e così vengono scelte per prendere parte al famoso programma della Rai “Studio Uno” di cui è nota la sigla cantata da loro: “Da-da-un-pa”.

Il grande successo delle gemelle Kessler

La loro presenza non si limita però solo a Studio Uno. Le gemelle diventato infatti sempre più presenti nella televisione italiana che le accoglie in programmi come “La prova del nove” o “Canzonissima”. Iniziano inoltre a prendere parte a caroselli, come quello delle calza a maglia considerato estremamente scabroso dall’allora amministratore delegato Filiberto Guala che impone da quel momento calze scure pesanti.

Negli anni successivi aggiungono agli impegni in tv sempre più partecipazioni a teatro e telefilm. Continuano però ad essere presenti anche nei noti varietà del tempo come “Milleluci” condotto da Raffaella Carrà e Mina. Negli anni ’80 le gemelle tedesche conducono poi alcune trasmissioni della Rai come “Buonasera con… Alice ed Ellen Kessler” e “La fabbrica dei sogni”. Decidono poi alla fine del decennio di tornare in Germania per tornare solo nel 1990 quando partecipano a “Una rotonda sul mare” e “Super Ciro”.