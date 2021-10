Gabrio Landi è uno dei corteggiatori di Andrea Nicole, tronista nell’edizione 2021/2022 di Uomini e Donne. Il racconto del suo passato ha colpito tutti. Conosciamolo meglio.

Chi è Gabrio Landi

Gabrio è nato in Russia, a Volgograd, la vecchia Stalingrado.

Non ha vissuto un’infanzia facile, i suoi ricordi partono dai quattro anni e non sono per niente felici. I suoi genitori biologici si erano separati, a lui venne però detto che suo padre era morto e di conseguenza sarebbe dovuto rimanere a vivere con sua madre, Lilith. Gabrio non la chiama mamma perché non la considera tale, non avendo mai davvero ricoperto questo ruolo.

“Lilith non era mai in casa, era sempre in giro ad ubriacarsi e a farsi di qualche cosa” racconta in alcuni messaggi mandati alla tronista durante una prima fase di conoscenza.

Per qualche giorno o addirittura una settimana intera, proprio per questo motivo, Gabrio ha dovuto provvedere alla sua persona e a quella del suo fratellino, tanto che quest’ultimo iniziò a chiamarlo “mamma”. Spesso per poter assolvere questo compito si è ritrovato a rubare o a fare la carità fuori dai supermercati o nei palazzi condominiali. La difficoltà di Gabrio non finisce qui; la madre infatti, quando tornava a casa non si risparmiava e spesso lo picchiava con una cinghia in cuoio.

Dopo essere stato per due anni in orfanotrofio, Gabrio viene adottato all’età di 8 anni insieme a due dei suoi tre fratelli da una coppia di Forlì con la quale ha creato negli anni un forte legame.

Andrea Nicole, tronista dell’edizione 2021/2022 di Uomini e Donne della quale Gabrio Landi è corteggiatore, lo definisce un gigante buono. Gabrio non ama fare compassione alle persone e lo sguardo che si riproduce sul loro volto quando provano questo sentimento non gli piace. Ha deciso di raccontare la sua storia solo per pareggiare il livello di conoscenza con la tronista.

Vita privata

Gabrio ha un figlio di nome Ethan, frutto dell’amore con la sua ex fidanzata, che vive a circa tre ore di macchina da lui e vede una volta ogni due settimane. Lavora come operatore ecologico e per arrotondare ogni tanto fa il giardiniere; quando stacca dal lavoro il venerdì pomeriggio prende la macchina e si fa un lungo viaggio per vederlo.

Il suo più grande rammarico e motivo per il quale si sente di aver fallito è proprio quello di non essere riuscito a dare ad Ethan una famiglia unita.