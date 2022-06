Martedì 28 giugno va in onda l’evento benefico ideato da Fedez, che finalmente si riunirà all’amico ritrovato J-Ax, per un attesissimo ritorno. Tra i presentatori c’è anche il giovanissimo tiktoker Gabriele Vagnato, che sta avendo un grande successo sui social, e non solo.

Sarà sul palco insieme ad Elenoire Casalegno e Aurora Ramazzotti.

Gabriele Vagnato: la vita privata

Gabriele Vagnato è uno dei conduttori di Love Mi, concerto benefico ideato da Fedez. Il giovane tiktoker è nato l’8 febbraio 2001 ad Asti, ma ha trascorso tutta la sua infanzia a Catanzaro. Fin da quando era un bambino ha sempre dimostrato di avere un carattere estroverso e una particolare verve comica.

La sua famiglia ha assistito con grande orgoglio e grande amore alle sue imitazioni e ai suoi spettacoli improvvisati. Nel 2015 ha iniziato ad usare il suo canale YouTube, che oggi ha raggiunto 787.000 iscritti. Proprio su questo canale porta avanti un programma di successo, “L’interrogazione”, fatto di interviste, sketch comici e musica. Gabriele non ama molto parlare della sua vita sentimentale e preferisce sempre mantenere la sua privacy.

Quando gli è stato chiesto se ha una relazione, ha risposto che è fidanzato con una ragazza che si chiama Michela e che non appartiene al mondo dello spettacolo. Il giovane è seguitissimo anche su Instagram, dove vanta oltre un milione di follower. Il suo successo è diventato ancora più grande su TikTok, con circa 3.800.000 follower.

Gabriele Vagnato: la sua carriera

Nel 2017 è andato in giro per diversi Centri Commerciali, per gli eventi “Challenge Tour” e “Muser Tour”, mentre nel 2018 ha iniziato ad esibirsi su alcuni palchi italiani, come quello del Beautiful Festival di BeYou. Nel 2019 ha pubblicato il suo primo libro, intitolato “La mia vita è una sfiga, sarà per la prossima”, mentre nel 2020 ha condotto i backstage dell’evento “Dream Hit – The Social Concert”, live performance per sostenere Scena Unita, in supporto ai lavoratori del mondo della musica e dello spettacolo. A dicembre dello stesso anno ha pubblicato anche il suo cortometraggio, intitolato “Natale alla fine del mondo”. Il 2022 è stato un anno molto importante per lui. Ha proposto il format “Giorno di Prova: 24 ore nei panni di…” ed è stato l’inviato di TikTok per il Festival di Sanremo. In seguito ha partecipato come guest star alla sit-com di Sky Uno, “So Wine So Food L’uomo delle Stelle” e ha condotto con Andrea Delogu #Seguimi, un evento organizzato da Papa Francesco in Piazza San Pietro, per radunare i giovani. Sarà uno dei conduttori, con Elenoire Casalegno e Aurora Ramazzotti, dell’evento Love Mi, concerto benefico organizzato da Fedez, che si riunisce al suo vecchio amico J-Ax, in cui si esibiranno moltissimi artisti italiani. Il concerto verrà trasmesso da Italia 1 e si terrà in Piazza Duomo a Milano, con l’obiettivo di raccogliere fondi per la Onlus “TOG – Together To Go” che si occupa della riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse.